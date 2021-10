Twee Nederlanders genomineerd voor FEI Awards 2021

Voor de FEI Awards 2021 zijn twee Nederlanders genomineerd: groom Kathleen van Winden en dressuurruiter Marten Luiten. Van Winden (31) is, als eerste groom uit de parasport, voorgedragen voor de Cavalor FEI Best Groom-rubriek. Luiten (20) is aangedragen voor de categorie Longines FEI Rising Star. Stemmen kan tot 17 oktober.

“Dit is zo gaaf,” reageert Van Winden. “De FEI Awards zijn toch een beetje de Oscars van de paardensport. Ik wist dat Sanne Voets me had voorgedragen, maar een nominatie had ik niet verwacht.” Van Winden was eerder groom voor Diederik van Silfhout en vergezelde hem en zijn paard onder meer naar het EK in Aken (2015) en de Olympische Spelen in Rio de Janeiro (2016). Sinds 2019 werkt ze voor Sanne Voets.

Tokyo 2021

Tijdens de Olympische Spelen had Van Winden een belangrijke rol. Ze vloog voor de paarden uit naar Tokyo en ving Demantur RS2 N.O.P. daar direct na de landing op. Sindsdien ontbrak het de grote vosruin aan niets. “Nooit was zijn waterbak leeg, zat er met wandelen stro in zijn staart of was een hoofdstel niet gepoetst. Uren zat Kate in een stoel voor zijn stal. Om bij hem te zijn, hem vertrouwen te geven en te observeren. Er was niets dat aan haar aandacht ontsnapte,” vertelt Voets. “Kate was er ook voor me met het rijden. Haar aanwijzingen hielpen me te blijven voelen en de puntjes op de i te zetten vlak voor de wedstrijden. Ze organiseerde het team van grooms en dierenarts zodat Dem direct na de proeven goed gekoeld kon worden. Typisch Kate: ze gaat er altijd voor de volle 100% voor.”

Young rider

Marten Luiten behaalde al negen medailles op Europese Kampioenschappen. Dit jaar won hij drie gouden medailles met Fynona (Ampere x Gribaldi) op het EK in Oliva, zowel met het young riders-team als individueel. Daarnaast werd hij dit jaar Nederlands Kampioen bij de young riders in Ermelo. Naast Fynona rijdt Luiten nog vier andere paarden van verschillende eigenaren. Luiten studeert Bedrijfskunde en twijfelt nog of hij fulltime verder gaat in de paarden.

Bron: Horses.nl