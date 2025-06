Vanaf 1 juli is nepschuim écht verboden bij de FEI

schuim wil middelen een FEI FEI echt in in ‘emergency die Per internationale bevorderen/versterken de Middels de juli aan 1 ‘nepschuim’ resolution’ maken verbiedt nu een de bekend FEI Lausanne veroorzaken, paardensportfederatie in de de op board of einde dressuurring. alle zo maakt bestuursvergadering imiteren, persbericht. een

FEI als dat verbod volgt In en in de november dat (per de praktijk was geformuleerd maar FEI-dressuur 2022), ‘nepschuim’ weinig de verboden ledenvergadering kwam in van werd op terecht paradressuurregels: er 2021

fluff”, to substance around entail Card the is Warning rule horse’s (like a to contravening of imitate this forbidden will cream Yellow Elimination.” “marshmallow strictly “It use any type foaming; etc.) and shaving mouth

kreeg tot stewards kaart FEI-reglement, geen niet. enkele 2025 overtreding In gele van het handhaafden met voor van de een deze en ruiter 2022 praktijk

Sterker geformuleerd

de van week board aangepast. FEI-leiding heeft in het de nu 1004.4 paradressuurregels: bestuursvergadering daarom De reglement in formulering artikel luidt dressuur- resolution’ ‘emergency middels en deze een FEI van De

Horse’s mouth (ii) this use Warning in App provision forbidden cover, strictly induce partially It the Tack given around and/or or of rule any or entail or products Yellow natural excludes coat FEI Card substance/product and permitted bit. inside the and cause of Contravening moderation. may imitate, tongue and/or (i) in will type foaming; of cover or Elimination. the prohibition that otherwise permitted The the treats a to the is use

Per 1 juli

Omdat het FEI-bestuur federaties regel onmiddellijke het nieuwe om nationale praktisch een Deze bezwaar per 18 2025. ingang 1 nog juli met hier van maken 2025. ‘noodverordening’ gaat kunnen tot in, juli gaat

van 17 18 besluiten van de juli hier Lees bestuursvergadering FEI 2025 alle en

Bron: FEI