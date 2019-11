Veiligheidshoofddeksel dressuurruiters vanaf 2021 verplicht op alle FEI-wedstrijden

Vanaf 1 januari 2021 moeten dressuurruiters te allen tijde tijdens FEI-evenementen een veiligheidshoofddeksel dragen. Afgevaardigden van nationale federaties stemden op de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Fédération Equestre Internationale (FEI) in Moskou vóór de algemene regelverandering die van invloed is op alle bereden disciplines.



Deze vernieuwde regel verplicht alle ruiters om een goedgekeurd veiligheidshoofddeksel te dragen wanneer ze op FEI-wedstrijden zijn. Tijdens de prijsuitreiking en het afspelen van het volkslied mag de cap of veiligheidshoed nog wel worden afgenomen.

Traditie

“Traditie is belangrijk in onze sport, maar het is moeilijk om het advies van de medische gemeenschap niet op te volgen,” zei Frank Kemperman, voorzitter van de FEI-Dressuurcommissie. “Er is geen echt krachtig argument tegen het gebruik van beschermende hoofddeksels in de dressuur, behalve dat het een traditie is.”

In het oorspronkelijke voorstel was de begindatum een jaar eerder, maar om fabrikanten voldoende gelegenheid te geven om aan de vraag van veiligheidshoeden, die aan de veiligheidsnorm voldoen, tegemoet te kunnen komen is de datum op 1 januari 2021 gezet.

Bron: FEI/Eurodressage