Vijfvoudig Olympiër Ingrid Klimke wint FEI Best Athlete award

De belangrijkste prijs voor de paardensporters die jaarlijks wordt uitgereikt is wel de FEI Best Athlete award. Dit jaar kwam de prestigieuze prijs in handen van de Duitse topamazone Ingrid Klimke. Klimke kreeg gisteravond in Moskou de award overhandigd. Het was niet de enige prijs die naar Duitsland ging. Semmieke Rothenberger won de FEI Rising Star Award. Madeleine Broek, de groom van springruiter Marc Houtzager, ontving de FEI Best Groom Award.

Al twee keer eerder was Ingrid Klimke genomineerd voor de FEI Best Athlete award, nu mocht ze de prijs dan echt in ontvangst nemen. Het afgelopen jaar prolongeerde ze haar Europese titel eventing met SAP Hale Bob OLD (v. Helikon xx). Een unieke prestatie want ze is pas de tweede amazone die het lukt de titel twee keer op rij met hetzelfde paard te winnen. De 51-jarige Klimke, die al talrijke medailles voor haar land binnenhaalde, was ook mede verantwoordelijk voor het team goud op het EK in Luhmühlen.

‘Drie vrouwen uit Duitsland in drie disciplines’

Voor de derde keer op rij ging de titel Best Athlete naar Duitsland. Vorig jaar won wereldkampioene springen Simone Blum de award en het jaar ervoor was het Isabell Werth die de prijs in ontvangst nam. Klimke: “Ik ben ongelooflijk trots om de prijs te winnen na Isabell Werth en Simone Blum. Drie vrouwen uit Duitsland in drie disciplines!”

Rising Star Award voor Semmieke Rothenberger

In het rijtje topamazones uit Duitsland past ook Semmieke Rothenberger die de FEI Rising Star Award won. Een prijs met een oranje randje omdat Semmieke de dochter is van de Nederlandse voormalig topamazone Gonnelien Rothenberger-Gordijn en Sven Rothenberger die ook nog enige jaren voor Nederland reed. De 20-jarige won 22 Europese medailles in haar carrière van ponyamazone tot Young Rider. Broer Sonke won eerder ook al de Rising Star Award.

Overige prijzen

Marc Houtzagers groom Madeleine Broek won FEI Best Groom Award. Lees haar verhaal hier. De FEI Solidarity Award ging dit jaar naar Uno Yxklinten (Zweden) voor het trainingsprogramma voor hoefsmeden in Zambia. De Chinese springruiter Zhenqiang Li ging naar huis met de FEI Against All Odds Award.

Bron FEI