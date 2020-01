Voormalig FEI President Doña Pilar de Borbón overleden

Infante Doña Pilar de Borbón is eergisteren overleden op 83-jarige leeftijd. De voormalige FEI President en en tante van koning Felipe VI van Spanje verloor de strijd tegen kanker. "Doña Pilar was een van de warmste mensen die ik ooit heb ontmoet", zegt de huidige President Ingmar De Vos op de FEI website. "Ze was twaalf jaar een geweldige FEI president."

Doña Pilar de Borbón werd in 1936 in Cannes geboren en groeide op in Portugal. De zus van de vorige koning van Spanje, Juan Carlos I, was tussen 1994 en 2006 president van de FEI en van 1996 tot 2006 lid van het IOC van Spanje. Ze was een paardensporter op nationaal niveau voordat ze in 1994 het presidentschap van de FEI overnam van prinses Anne.

“Ze was een echte visionair, die een strategisch plan introduceerde om de Federatie te moderniseren en een solide bestuursstructuur op gang bracht die werd overgenomen door haar opvolger prinses Haya”, aldus Ingmar De Vos. “Ze had een no-nonsense houding wat betekende dat ze meteen ter zake was, maar ook altijd met veel gevoel voor humor.”

Bron FEI