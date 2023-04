Wetenschappers distantiëren zich van dubieuze presentatie IDRC en IDTC

Op het FEI Sports Forum verweerden de dressuurclubs IDRC (International Dressage Riders Club) en IDTC (International Dressage Trainers Club) zich tegen de voorstellen van de FEI-welzijnscommissie EEWB (lees hier meer). Daarbij werden de namen van wetenschappers ten onrechte gebruikt. De wetenschappers (waarvan het merendeel is verenigd in de Horse Welfare Foundation) hebben inmiddels gereageerd en de dressuurclubs hebben excuses gemaakt.

De reactie van de wetenschappers is als volgt:

We waren teleurgesteld toen we vernamen dat er een document werd verspreid door de International Dressage Trainers Club (IDTC) op het FEI 2023 Sports Forum in de Equine Ethics and Wellbeing Commission-sessie. Het document bevatte de namen van de meerderheid van de bestuursleden van SWF.

De IDTC was een van de initiatiefnemers van het eerste grote project van SWF, dat de standpunten onderzoekt van degenen die betrokken zijn bij de paardensport op hoog niveau.

Vorige maand werd ons door de IDTC, als SWF, gevraagd feedback te geven op een lijst met concept-SLO-punten, die we als een positieve stap in onze relatie beschouwden. Het document dat door de IDTC op het FEI Sports Forum werd verspreid, weerspiegelde onze feedback niet, we kregen geen concept van het document voordat het werd verspreid, we waren het niet eens met het gebruik van onze namen en we zijn het niet eens of onderschrijven veel van de inhoud niet.

Als we vóór verspreiding van het document op de hoogte waren gesteld, hadden we gevraagd om onze namen te verwijderen. Onze overeenkomst met belanghebbenden vereist dat zij definitieve concepten verstrekken ter goedkeuring van alle documentatie voordat deze openbaar wordt gemaakt.

Het document en de timing van de release brengen de politieke onafhankelijkheid van SWF en mogelijk de werkrelaties van SWF en SWF-leden met de belangrijkste belanghebbenden in gevaar. De IDTC heeft zijn excuses aangeboden voor hun onoplettendheid in deze zaak en wat ons betreft is de zaak nu gesloten.

Excuses van de dressuurclubs: ‘alleen wij zijn auteurs’

De dressuurclubs hebben inmiddels excuses gemaakt voor het misbruiken van de namen en hebben een brief gestuurd naar alle deelnemers aan het FEI Sports Forum:

Beste bezoekers van het FEI Sports Forum,

We willen graag het auteurschap verduidelijken van de presentatie die gisteren namens de International Dressage Riders Club en de International Dressage Trainers Club naar u is verzonden. Bij de presentatie was een pagina met de titel ‘Contributors to Social License Statement’ inbegrepen. Dit zijn de mensen van wie we advies hebben gevraagd om dit statement te ontwikkelen. We vonden het belangrijk om advies in te winnen bij een breed scala aan gerespecteerde experts op het gebied van paardenwelzijn om een zinvol, geloofwaardig en nuttig document op te stellen. De twee clubs zijn de eigenlijke auteurs van de SLO en het was op geen enkele manier onze bedoeling om auteurschap toe te schrijven aan de lijst met bijdragers. Mijn excuses als we iemand in dit opzicht op het verkeerde been hebben gezet; het was niet onze bedoeling. Evenzo berust het auteurschap van de presentatie zelf uitsluitend bij de twee clubs. De lijst met ‘Contributors’ heeft geen rol gespeeld bij de totstandkoming van de presentatie.

Onze welgemeende excuses voor eventuele misverstanden of problemen die we mogelijk hebben veroorzaakt.

Met vriendelijke groeten,

Klaus Roeser (IDRC) en Linda Keenan (IDTC)

