Zadelmaker Bates en FEI gaan samenwerking aan

Zadelexperts Bates Saddles – een Brits zadelmakerijbedrijf dat al in de vierde generatie wordt gerund door de familie Bates en een bekend internationaal paardensportmerk – is de officiële FEI-zadelpartner geworden.

“Zadels worden beschouwd als het belangrijkste deel van het harnachement en ruiters zijn veel bezig met de impact die hun zadel heeft op het rijden”, legt FEI commercieel directeur Ralph Straus uit over de samenwerking.

“Ruiters van over de hele wereld vertrouwen al lang op de expertise van Bates Saddles om gedegen informatie te geven over zadelgerelateerde vragen. We zijn dus erg blij om met hen samen te werken, niet alleen vanwege de trots die ze hebben op het leveren van zadels van hoge kwaliteit, maar ook omdat paardenwelzijn altijd de kern van hun werk is. We weten dat het deze gedeelde waarden zijn die ons zullen helpen evolueren en groeien op de lange termijn.”

Bron: Bates / FEI