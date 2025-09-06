Dr. Dennis Peiler nieuwe voorzitter Raad van Bestuur FN

Dr. Dennis Peiler wordt per 1 oktober de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van de Duitse Hippische Federatie (FN). Het presidium van de FN besloot afgelopen week tot zijn benoeming. Peiler volgt Sönke Lauterbach op, die in juli vorig jaar zijn vertrek bij de bond aankondigde.

De sportwetenschapper is al ruim twintig jaar actief binnen de bond. Hij begon in 2004 als junior manager, werkte later als perswoordvoerder en groeide in 2012 door tot algemeen directeur sport, vicevoorzitter van de Raad van Bestuur en directeur van het DOKR. In die functie gaf hij richting aan de sportieve koers van de bond en leidde hij de Duitse ruiters op vier Olympische Spelen, waar in totaal 18 medailles werden behaald. Onder zijn verantwoordelijkheid wonnen Duitse ruiters, menners en volttigers bovendien meer dan 700 internationale medailles.

Met Peilers benoeming wordt het aantal bestuursleden teruggebracht van vier naar drie. Hij vormt samen met Vanessa Richwien (Financiën & HR) en Dr. Klaus Miesner (Fokkerij) het nieuwe bestuur.

Volgens FN-voorzitter prof. Martin Richenhagen is Peiler de juiste persoon om de federatie naar de toekomst te leiden. Peiler zelf spreekt van een “grote uitdaging” en kijkt uit naar de samenwerking met het team en de aangesloten verenigingen.

Bron: Pferd-aktuell