Duitse keuringssysteem moet op de schop

In Duitsland is de afgelopen tijd al veel te doen geweest over de ministeriële richtlijnen voor dierenwelzijn. Vooral over de richtlijn dat een paard minstens 30 maanden (2,5 jaar) moet zijn voor er mag worden begonnen met de opleiding zorgt voor veel commotie. Op dat punt is de FN (de Duitse paardensport en -fokkerijkoepel) het nog niet eens met het Duitse ministerie van landbouw, maar ongeacht of er nog wat aan gewijzigd wordt: het Duitse keuringssysteem is niet veel langer houdbaar.

In de richtlijnen wordt de leeftijd van een individueel paard in maanden vastgelegd en is het niet langer zo dat alle paarden op 1 januari hun verjaardag vieren. Op dit moment is staat in de conceptrichtlijnen dat een paard minstens 30 maanden moet zijn voor er mag worden begonnen met de opleiding en pas zes maanden later (dus op de échte driejarige leeftijd) mag het paard zijn eerste publieke optreden maken. De FN protesteert nog tegen dit punt, maar het is al lang duidelijk dat het Duitse keuringssysteem niet lang kan blijven zoals het is.

Nog niet eens 30 maanden bij voorselectie

Het grootste gedeelte van de veulens worden geboren tussen maart en mei en veel van de hengsten die worden voorbereid op de Duitse keuringen staan in de zomer al in training. Kortom: vrijwel geen van de keuringshengsten is op dat moment 30 maanden oud. Sterker nog, een groot deel van de hengsten is op de voorselectiedagen (en dus het eerste publieke optreden) nog niet eens 2,5 jaar. Als de richtlijnen zo blijven als het ministerie heeft voorgesteld, moet elke individuele hengst 36 maanden zijn bij de voorselectie voor de keuring.

Geen wet

De ministeriële richtlijnen gelden straks niet als wet, maar als er door omstandigheden een rechter naar een individueel geval komt te kijken, kan het toch zo zijn dat de richtlijnen rechtsgeldig zijn.

Bron: Horses.nl