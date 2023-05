Duitse paardensportbond FN komt met strengere regels starten drachtige merries en driejarigen

De Duitse paardensportbond FN komt in 2024 met een aantal regels die paardenwelzijn beter moeten waarborgen. Eentje kennen we van de KNHS: de voorgenomen regel (die een week later tot een advies was verworden) dat drachtige merries na vier maanden dracht niet meer mogen worden uitgebracht en hetzelfde geldt voor merries met een veulen aan de voet. De andere is dat driejarigen voortaan nog maar op vijf jonge paarden-beoordelingen per jaar mogen worden uitgebracht.

In Nederland zorgde de aangescherpte regels over het starten van drachtige merries en merries met een veulen aan de voet voor veel opschudding in 2020. Nog geen week na publicatie van het nieuwe Algemene Reglement was die regel verworden tot een (slap) advies. Ook in Duitsland zorgde de aankondiging van deze nieuwe regel op de FN ledenraadsvergadering in München deze week voor veel discussie.

Driejarigen

Ook is de FN van plan om op andere manieren paardenwelzijn beter te waarborgen. Driejarigen mogen per 2024 nog maar op maximaal vijf jonge paarden-beoordelingen lopen (zoals bijvoorbeeld een verrichtingstest, kampioenschappen van stamboeken of de Bundeschampionate in Warendorf), waarbij niet elke proef als één wedstrijd telt, maar het hele concours.

Andere wijzigingen

Verder wil de FN dat organisatoren voor jonge springpaarden meer rubrieken uitschrijven met clear-round-modus (dus alle nullers op plaats 1), moet het makkelijker worden om HC te starten en mogen organisatoren jonge paarden een proefrondje laten springen of lopen in de wedstrijdring.

Bron: FN / Horses.nl