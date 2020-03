Duitsland brengt de paardensport ook tot halt

Duitsland was wat betreft de coronamaatregelen tot op heden enigszins een wirwar. Bondskanselier Angela Merkel heeft daar vandaag verandering in gebracht. In heel Duitsland moeten (onder andere) sportverenigingen en -clubs gesloten worden. Hoe dat uitwerking heeft op de paardensector is ongeveer gelijk aan de Nederlandse aanpak: wedstrijden moeten worden geannuleerd, verenigingen en maneges moeten de deuren sluiten cq. lessen annuleren, maar eigenaren mogen nog wel voor hun paarden zorgen en rijden.

Het inconsequente beleid in Duitsland is een voortvloeisel uit het politieke bestel. Duitsland is een federatie, waar de federale overheid in Berlijn over veel zaken maar weinig te zeggen heeft. Deelstaten, gemeentes en zelfs stadsdelen kunnen veel zaken zelf regelen. Daarbij komt nog een traag werktempo van Duitse overheidsinstellingen en dat zorgde de afgelopen dagen voor verwarrende situaties. Zo kon het onder andere gebeuren dat het internationale concours Signal Iduna Cup in Dortmund tot zondag (de laatste dag) nog plaats kon vinden (weliswaar zonder publiek). Nu zijn er maatregelen die voor heel Duitsland moeten gaan gelden. Het komt op de individuele deelstaten aan wanneer de maatregelen van kracht zijn.

Tot het nodige beperken: verzorging en beweging paarden

De Duitse paardensportkoepel FN adviseert stallen, maneges en verenigingen om de activiteit tot een minimum te beperken. Dat wil zeggen: geen (groeps)lessen, geen wedstrijden, geen andere activiteiten, maar er voor zorgen dat de paarden hun verzorging en beweging (training) krijgen.

Bron: Horses.nl