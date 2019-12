Duitsland schaft minimumcijfer verrichtingstest af

Sind 2016 is een verrichtingstest voor Duitse rijpaardhengsten verplicht, daarbij hoorden een aantal minimumpunten. Om te slagen moest een hengst minstens een 7,5 als totaalgemiddelde (of 8 voor springen/dressuur) in de 14-dagentest en een 7,8 gemiddeld in twee sporttesten of een 7,8 gemiddeld in een 50-dagentest behalen. Die minimumpunten zijn nu afgeschaft door de FN. De verrichtingstest blijft wel een verplichting om in Hengstbuch I te worden opgenomen.

Op een buitengewone vergadering van de fokkerijraad van de FN, werd tot afschaffing van de minimumscore besloten. Dit voorjaar werd er ook al over gestemd, maar toen was de meerderheid nog tegen. Nu niet meer. Liberalisering van de verrichtingstesten, noemt de FN het zelf. Individuele stamboeken kunnen wel besluiten om een minimumscore te hanteren en alleen hengsten op te nemen in Hengstbuch I als zij een bepaalde score hebben behaald.

Premie voor goed presterende hengsten

“Dit systeem biedt de mogelijkheid om de focus te leggen op goed presterende hengsten, in plaats van steeds te discussiëren over hengsten die het niet halen”, aldus FN-fokkerijchef dr. Klaus Miesner. Op de vergadering werd onder andere gesproken over het geven van premies of onderscheidingen aan hengsten die het goed doen in de verrichtingstest door stamboeken. “Het is de wens van de stamboeken om dit soort zaken zelf in de hand te hebben”, lichtte FN-fokkerijvoorzitter Theo Leuchten toe. Vanaf 2020 mogen stamboeken ook zelf bepalen welke cijfers een hengst minimaal moet scoren om goedgekeurd te worden. Dat was voorheen niet zo.

Geen achterkappen

Verder werd op de vergadering besloten dat springhengsten geen achterbeenbeschermers mogen dragen tijdens verrichtingstesten, dat hengstenhouders zelf hun hengsten mogen terugtrekken (dat was tot nu toe alleen bij sporttesten zo) en een nieuw standaardparcours werd aangenomen. De veranderingen gelden vanaf 2020.

Bron: Horses.nl/FN