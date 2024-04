Financieel directeur FN met verlof gestuurd

René Straten, de directeur van de afdeling Personeelszaken en Financiën van de Duitse Paardensport stichting, is met onmiddellijke ingang uit zijn functie ontheven. Dat de financiën van de vereniging al langer een probleem zijn, is niet geheel onbekend. Zo liet voormalig woordvoerder van het FN, Martin Richenhagen, bij zijn vertrek afgelopen november al doorschemeren dat het FN in financieel zwaar weer verkeert.

Straten nam in 2021 het stokje over van Rainer Reisloh, voorheen werkte hij voor een stichting in de sociale en gezondheidssector in Münster. De medewerkers van het FN werden maandag geïnformeerd het vertrek van CFO René Straten. Het bestuur bestaat momenteel alleen uit secretaris-generaal Soenke Lauterbach, Dennis Peiler (manager sportzaken) en Dr. Klaus Miesner, die verantwoordelijk is voor de fokkerij.

In een persbericht laat het FN weten: “Er is een afwijking van het plan en het resultaat van 2023 en in de bezuinigingsmaatregelen van 2024. Wij willen eerst de leden informeren over de details op de algemene ledenvergadering. René Straten is met verlof.” De algemene ledenvergadering is op 6 en 7 mei in Dresden.

Bron: Horses.nl/St. George/ Die-Glocke