FN komt met drastische bezuinigingskoers voor 2024

Vorige week werd René Straten (de directeur van de afdeling Personeelszaken en Financiën van de Duitse Paardensport stichting) met onmiddellijke ingang uit zijn functie ontheven. De jaarrekening 2023 van de Duitse Hippische Federatie was beduidend slechter dan gepland, wat zijn weerslag heeft op het lopende boekjaar. FN-voorzitter Hans-Joachim Erbel legt in een persbericht uit waarom drastische bezuinigingsmaatregelen noodzakelijk zijn.

In eerste instantie was het de bedoeling dat eerst de leden geïnformeerd zouden worden over de financiële situatie op de Algemene Ledenvergadering, die op 6 en 7 mei in Dresden op de planning staat. Toch komt het FN nu naar buiten met een algemeen persbericht om het een en ander te verduidelijken.

Tekort van 976.000 euro

Met 23,2 miljoen euro aan omzet werd de planning van 2023 nét niet gehaald. Het probleem leek in eerste instantie niet zo groot te zijn, maar waarom dan toch al die bezuinigingen? “Door verschillende relevante misinschattingen komen we nu uit op een afwijking van iets meer dan 2,3 procent. Dat klinkt in eerste instantie niet zo slecht, maar 2,3 procent betekent een half miljoen euro in ons totale budget. Dat betekent dat we in plaats van een gepland tekort van 450.000 euro, afsluiten met een tekort van 976.000 euro”, aldus Erbel.

Bezuinigingen

Na deze miscalculaties heeft het bestuur van de Duitse Paardensport stichting met een kritisch oog gekeken naar de jaarplanning van 2024 en ook deze bleek niet te kloppen. Daarom werd de planning volledig herzien en een drastische bezuinigingskoers opgestart. “Naast een aanmeldingsstop en het afschaffen van bonussen, zullen er ook evenementen en andere projecten worden afgelast. Daarnaast zullen er extra kostenbesparingen op alle afdelingen gemaakt worden. Daardoor kunnen we nu voor 2024 uitgaan op een positief resultaat van 255.000 euro.”

Positief resultaat van 225.000 euro haalbaar?

255.000 euro klinkt op papier heel mooi, maar de vraag is of het ook haalbaar is. “We zijn voor een groot deel afhankelijk van onze omzet in toernooisporten. Als de wedstrijdsport het goed doet, doen wij het goed. In de tussentijd zijn toernooisporten, ook al laten ze geen groeicijfers zien, qua omzet gestabiliseerd op pre-Corona-niveau. De eerste vier maanden van 2024 bevestigen deze trend. Daarom kunnen we er in deze positie van onze planning redelijk zeker van zijn dat we op schema liggen. Ons zorgenkindje blijft dus de kostenkant. We zullen ervoor zorgen dat deze normen worden nageleefd door middel van intensievere controles door zowel voltijds als vrijwillig personeel.”

Geen verduistering

Door het per direct wegsturen van de Financieel directeur werd er enige argwaan gewekt, die nu door de voorzitter van het FN van tafel wordt geveegd: “Ik wil hier echter benadrukken dat er geen verdenking is van verduistering of iets dergelijks. Uiteindelijk waren het inconsistenties in de planning, maar met name de schending van de informatieplicht, die leidden tot het aanzienlijke verlies van vertrouwen en daarmee het ontslag van René Straten.”

Vertrouwen

De voorzitter besluit het persbericht met de volgende woorden: “Voor mij is het belangrijkste om het vertrouwen van onze leden en stakeholders te behouden of terug te winnen. Om dit te doen, moeten we eerst de financiële situatie stabiliseren, wat betekent dat we zo snel mogelijk een opvolger voor de divisie Finance nodig hebben om de huidige crisismodus te kunnen verlaten. Vervolgens hebben we een betere set tools nodig om onze controle- en planningstaken beter uit te voeren.”

Bron: Horses.nl/ FN