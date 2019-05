FN na felle kritiek: ‘Paard op 2,5-jarige leeftijd aanrijden is niet het devies’

De FN kreeg de afgelopen week met felle kritiek te maken. De FN publiceerde vorige week een persbericht, in de vorm van een interview met secretaris-generaal Sönke Lauterbach, waarin duidelijk wordt gemaakt op welke punten de Duitse paardensport en -fokkerijkoepel het oneens is met de nieuwe ministeriële welzijnsregels. Eén van de punten waarop de FN het niet eens kan worden met het Duitse Ministerie van Landbouw is de minimale leeftijd waarop een paard getraind mag worden.

In de conceptrichtlijnen van het ministerie staat dat paarden vanaf dertig maanden (2,5 jaar) getraind mogen worden en pas een half jaar na aanvang van de training een eerste publieke optreden mogen maken. Lauterbach zei in het eerdere persbericht dat de FN het niet eens kan worden met het ministerie op dit punt en dat werd door velen opgevat als een vrijbrief, of zelfs een aanbeveling van de FN, om paarden juist op 2,5-jarige leeftijd te trainen en zadelmak te maken.

Aanbeveling

“Mijn uitspraken in het interview wordt door sommige mensen opgevat als een aanbeveling om paarden op 2,5-jarige leeftijd aan te rijden. Dat klopt niet”, zegt Lauterbach in een nieuw persbericht van de FN. “Er is geen vast tijdstip waarop paarden aangereden moeten worden. Dat moet altijd een individuele, op het betreffende paard toegespitste beslissing zijn, die altijd ten gunste van het paard moet uitvallen. De BMEL-richtlijnen zijn er om oriëntering te bieden wanneer er op z’n vroegst met de opleiding van een paard begonnen kan worden.”

Drie jaar

De FN heeft zelf drie jaar als richtlijn om met het aanrijden te beginnen. ‘Of dat enkele maanden eerder of later gebeurt is van het paard zelf afhankelijk’, staat in de FN-richtlijnen. De FN benadrukt in het persbericht ook nog eens dat aanrijden op latere leeftijd niet per definitie beter is en haalt daarbij wetenschappelijk onderzoek aan.

Bron: FN