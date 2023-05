FN nodigt journalisten uit om paarden(sport) van dichtbij te leren kennen

Al meerdere jaren zoekt de Duitse paardensport en -fokkerijkoepel FN journalisten van landelijke dagbladen, radio-stations, tv-zenders en persbureau's op om ze de paarden(sport) van dichtbij te leren kennen. Dit jaar deed de Duitse bond dat met een tweedaags seminar waarbij de journalisten ook zelf mochten rijden.

“Het is belangrijk voor ons om het onderwerp paarden in de samenleving te brengen en public relations is een belangrijk onderdeel van ons werk als overkoepelende organisatie. Daarom nodigen wij al meerdere jaren journalisten van dagbladen, radio-, televisiestations en bureaus uit om ons in Warendorf te bezoeken. We willen kennis over paardensport doorgeven, maar hopen vooral de passie en fascinatie die mensen kunnen hebben voor paarden over te brengen”, legt perswoordvoerster Laura Schwabauer uit.

En volgens de FN is die niet beter over te brengen door mensen fysiek bij paarden en de buurt te brengen zelf in het zadel te zetten. Op Hof Schulze Niehues van springruiter Jan Schulze Niehues kregen de deelnemers de kans om een middag rond en op een paard mee te maken. Volgens sportjournalist Maximilian Wendl van het Duitse persbureau DPA een schot in de roos: “Ik ben nog niet zo lang verantwoordelijk voor de paardensport. Daarom ben ik hier om me daar een beetje in te verdiepen. Het was een geweldige ervaring om het perspectief vanuit het zadel te krijgen. Mijn hoogtepunt: de galop.”

Gesprekken

Naast de praktijk gaf Jan Schulze Niehues praktische uitleg van de springsport door samen met de journalisten parcours te lopen. Verder stonden onder andere ronde tafelgesprekken op het programma over ‘de hoogtepunten van 2023 en de weg naar Parijs’ met FN-sportchef Dennis Peiler, springbondscoach Otto Becker en de Olympisch eventingkampioene Julia Krajewski op het programma plus ‘paardensport en welzijn’ met Julia Krajewski, ‘paardenwetenschapper’ dr. Vivian Gabor en de cheffin van de afdeling veterinaire zaken en dierenwelzijn.

Bron: FN