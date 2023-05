FN schrijft rode cijfers en maakt zich zorgen om de paardensport

De Duitse paardensportbond FN heeft in 2022 rode cijfers geschreven (769.000 euro verlies, wel minder verlies dan begroot) en wijt dat verlies nog aan de gevolgen van de coronapandemie. Ook in het lopende jaar verwacht de Duitse bond niet uit de rode cijfers te komen en er zijn zorgen over de betaalbaarheid van de paardensport in Duitsland, dat heeft ook te maken met een nieuwe Gebührenordnung (tariefvaststelling) voor dierenartsen, die elk dierenartsbezoek enorm duur maken.

Vanaf dit jaar is de nieuwe Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte (GOT, de door de staat vastgestelde tarieven die dierenartsen moeten hanteren) van kracht in Duitsland en die maken elk dierenartsbezoek enorm duur voor paardenhouders.

Paarden worden namelijk in GOT niet langer onder vee, maar onder huisdieren geschaard. En dus moeten dierenartsen ook de kosten voor huisbezoeken rekenen, die ze rekenen voor een hond of kat. De FN strijdt met andere belanghebbenden tegen deze nieuwe regeling, maar tot op heden nog met weinig succes.

Zorgen

“De oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan stellen ons allemaal voor enorme financiële uitdagingen”, aldus FN-secretaris-generaal Soenke Lauterbach. “Het remt ook onze sport, die zich goed had kunnen herstellen na de coronapandemie. Met het aantal starts op wedstrijden gaat dus niet zo hard als we zouden willen. En dan is er nog de GOT, waarvan de impact elke dag duidelijker wordt.”

Verhoging tarieven

Hoewel er sinds 2020 zo’n 5 miljoen is bespaard aan uitgaven bij de FN, zijn er ook zaken waarvoor de portemonnee getrokken moet worden: onder andere digitalisering en het behouden van de social license.

Het verlies in de afgelopen jaren zorgt er niet voor dat de FN direct in de problemen komt, want er zijn nog genoeg reserven. Maar die reserven slinken wel.

Om uit de rode cijfers te komen verhoogt de FN de tarieven, dat gebeurde voor het laatst in 2006. Per lid van een vereniging worden de kosten met gemiddeld ongeveer 1,50 euro verhoogd en de bij de FN aangesloten stamboeken moeten totaal zo’n 165.000 euro meer in de bondskas brengen. Daarmee wil de FN in totaal rond een miljoen euro meer inkomsten te genereren. De ledenraad stemde in met de verhoging van de tarieven.

Vanaf 2024 hoopt de FN weer zwarte cijfers te schrijven.

Klik hier voor het jaarverslag van de FN

Bron: FN