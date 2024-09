FN stelt drie voorzitterskandidaten voor

Het rommelt al enige tijd in de Duitse Hippische Federatie (FN) burelen en ook de zoektocht naar een nieuwe voorzitter verliep niet geheel vlekkeloos. Sinds het aftreden van Hans-Joachim Erbel in juli houdt een zoekcommissie zich bezig met het vinden van geschikte kandidaten, die inmiddels zijn gevonden.

Na een reeks individuele gesprekken kon de selectiecommissie drie mensen selecteren die bereid zijn zich kandidaat te stellen voor het ambt van voorzitter van het FN. Dit zijn: Dr. Heinrich Bottermann (68) uit Hamminkeln, Hans-Jürgen Meyer (71) uit Nottuln en Prof. Martin Richenhagen (72) uit Ostbevern.

Volgende stap

In een volgende stap zullen ze zich alle drie voorstellen aan de afgevaardigden van de Algemene Vergadering op 10 september in twee interne vergaderingen (Sport en Fokkerij/PM). Nadien is het de statutaire taak van de Sportadviesraad om een kandidaat voor te dragen voor de verkiezing voor de algemene vergadering die in november zal worden gehouden. Dit zal plaatsvinden tijdens een aparte vergadering van de adviesraad in oktober.

Unterlandstättner

Stefan Unterlandstättner, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Duitse bank DKB, stelde zich eerder ook kandidaat voor de functie, maar trok zich terug nadat er een controversiële foto van hem was rondgestuurd. Dit leidde ook tot de terugtrekking van Holger Wulschner als bestuurslid.

Financieel curator

Er werd ook een kandidaat gevonden voor het ambt van financieel curator van FN. Het presidium van het FN zal Peter Krause, voorzitter van de hippische vereniging Berlijn-Brandenburg, voordragen voor tussentijdse verkiezing tijdens de buitengewone algemene vergadering in november.

Bron: Horses.nl/ Pferd-aktuell