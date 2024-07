FN-voorzitter en penningmeester stappen op, geen financiële decharge

Op een buitengewone vergadering van de Duitse paardensport- en fokkerijorganisatie FN in Warendorf hebben de afgevaardigden geen dechargé verleend aan een deel van het FN-bestuur. FN-voorzitter Hans-Joachim Erbel en penningmeester Gerhard Ziegler kregen geen decharge en stappen per direct op. De ledenraad heeft evenmin vertrouwen in secretaris-generaal Sönke Lauterbach.

”Ik was graag voorzitter van deze organisatie gebleven”, aldus Erbel. ”Maar nu is het boek voor mij gesloten.” Het functioneren van de voorzitter van de Raad van Bestuur, Sönke Lauterbach, en de voormalige directeur HR en Financiën, René Straten, werden ook niet goedgekeurd. De handelingen van de directeur Sport, Dr. Dennis Peiler, en de directeur Fokkerij, Dr. Klaus Miesner, werden goedgekeurd door de ledenraad.



De begroting voor 2024, die door een onafhankelijk accountantskantoor als realistisch was beoordeeld, werd unaniem goedgekeurd.

Tekort twee keer zo hoog

De buitengewone vergadering van de ledenraad was noodzakelijk geworden omdat de decharge van het bestuur en het managementteN en de goedkeuring van de begroting voor 2024 waren uitgesteld tijdens de reguliere jaarvergadering van de FN in Dresden. De reden hiervoor was een verrassend negatieve ontwikkeling in de begroting, die pas in het voorjaar kort voor de vergaderingen duidelijk werd. Het tekort in 2023 bleek twee keer zo hoog als oorspronkelijk gepland.

Onafhankelijke accountant

De stemming hierover werd uitgesteld. De ledenraad gaf eerst een onafhankelijke accountant de opdracht de financiële situatie in beeld te brengen en met name de controlling onder de loep te nemen. Het doel was met name uit te zoeken of de financiële controlling bij de FN tot nu toe voldoende was uitgevoerd, welke zwakke punten de controlemechanismen tot nu toe hadden en hoe deze konden worden geoptimaliseerd.

Niet in gevaar

Tijdens de buitengewone vergadering presenteerden de accountants hun bevindingen aan de ledenraad. Zij beschreven de financiële situatie van FN als moeilijk, maar de vereniging is niet in gevaar. Er kon geen overmatige schuldenlast of insolventie worden vastgesteld. De financiële situatie van FN blijft echter een uitdaging voor de toekomst, ook al is deze momenteel onder controle.

