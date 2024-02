FN: ‘We openen alle registers om de twee Duitse personen in de Parra-video’s aan te pakken’

De Duitse paardensportbond FN heeft een tweede persbericht gepubliceerd over de betrokkenheid van Stefan Sandbrink en dr. Kerstin Klieber (die in het persbericht van de FN overigens niet met naam worden genoemd) bij de mishandeling van paarden bij Cesar Parra. De FN heeft al aangifte gedaan tegen het duo achter Dressurstall Sandbrink en meldt nu alle registers open te willen trekken om Sandbrink en Klieber aan te pakken.

Dat houdt onder andere in: een uitsluitingsprocedure, de wedstrijdlicentie is per direct geblokkeerd, een verbod om het FN-terrein te betreden en deel te nemen aan FN-evenementen (zoals de Bundeschampionate maar ook hengstentesten, deze week werd al een Sandbrink-hengst geweerd in de sporttest), de FN heeft het bedrijf gemeld bij het Ministerie van Landbouw in Nedersaksen om Dressurstall Sandrbrink, dat een erkend stagebedrijf is, die status te ontnemen.

De FN meldt het volgende:

De FN heeft op grond van het materiaal, dat zij van verschillende bronnen ontvangen heeft, in één video twee personen uit Duitsland geïdentificeerd en aangifte gedaan tegen beiden.

De betreffende video

Aangifte is belangrijk

“Wat op de video’s en de foto’s te zien is, is walgelijk. We zullen alle registers opentrekken om dit aan te pakken. Bij dergelijk gedrag zijn de juridische mogelijkheden van een sportbond te beperkt. Hier gaat het ook om strafrechtelijke relevantie, daarom hebben we ook aangifte gedaan. De staat heeft uitgebreidere mogelijkheden om dit te onderzoeken en te sanctioneren“, zegt FN secretaris-generaal Sönke Lauterbach.

Alle mogelijke sancties

Maar de FN laat het daar niet bij zitten: de wedstrijdlicentie van dr. Kerstin Klieber en Stefan Sandbrink is voor onbepaalde tijd geblokeerd, de FN heeft een huisverbod uitgesproken (geldend voor de FN-burelen, het ‘Bundesstützpunkt’ en alle eigen evenementen van de FN, zoals bijvoorbeeld de Bundeschampionate, maar ook de verrichtingstesten voor hengsten, daar werd deze week al een hengst van Sandbrink en Klieber geweerd.

Verder heeft de FN, net zoals de stamboeken ZfdP en Westfalen, een uitsluitingsprocedure ingeleid om zo Klieber en Sandbrink het persoonlijke lidmaatschap van de FN te ontzeggen.

Bovendien heeft de FN het voorval bij het ministerie van Landbouw in Nedersaksen (waar Sandbrink en Klieber hun stal runnen) gemeld om er zo voor te zorgen dat Dressurstal Sandbrink, dat een erkend stagebedrijf is, die status ontnomen wordt. Dat zijn voor ons alle mogelijkheden om de twee personen te sanctioneren.

Geen namen

De FN noemt geen namen en doet dat waarschijnlijk om juridisch volledig afgezekerd te zijn (onschuldig tot het tegendeel bewezen is).

Toch rijmt dat niet helemaal met de andere acties: alle sancties zijn al in werking gezet en in het artikel wordt ook de naam van Cesar Parra genoemd (die ook nog niet veroordeeld is). Cesar Parra wordt door de FN op nationaal niveau geschorst.

‘We hebben een verantwoordelijkheid tegenover de paarden’

Thies Kaspareit, hoofd van de opleidingsafdeling van het FN, zegt in het persbericht: “We hebben allemaal een verantwoordelijkheid tegenover het paard en deze zaak laat op dramatische wijze zien dat er mensen zijn die hun verantwoordelijkheid niet nakomen. Als hele hippische gemeenschap worden we opgeroepen om op te komen voor het paard en onze verantwoordelijkheid daarvoor. We kunnen alleen reageren als dergelijke gevallen waarin pijn, lijden of schade aan paarden wordt toegebracht openbaar en aantoonbaar worden.”

Harmonieus moet spectaculair vervangen

Kaspareit zegt verder: “We moeten een debat voeren over waarom mensen met dergelijke methoden werken. Als paarden met dergelijke methoden worden getraind, moet er op dit gebied een stimulans zijn. En dat is in strijd met de dingen die we graag willen zien. Harmonieus moet ‘spectaculair’ vervangen. Dergelijke onnatuurlijke bewegingen staan ​​ver af van wat de klassieke rijtheorie beoogt te bereiken, namelijk harmonie tussen ruiter en paard. Dit is de weg waar wij voor staan. Waar onze regels voor staan. En waar wij ons voor engageren.”

Meldpunt

Verder linkt de FN naar een belangrijke pagina. De FN heeft een pagina gemaakt voor getuigen van dierenmishandeling en legt daar uit hoe er te werk gegaan moet worden bij het waarnemen van mishandeling.

