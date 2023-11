FN wil herziening GOT: ‘De toekomst van de paardensport staat op het spel’

Vanaf November 2022 is de nieuwe Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte (GOT, de door de staat vastgestelde tarieven die dierenartsen moeten hanteren) van kracht in Duitsland. Paarden worden in de GOT niet langer onder vee, maar onder huisdieren geschaard, waardoor elk dierenartsbezoek enorm duur werd voor paardenhouders. De FN wil, samen met de nieuw opgerichte Vereniging van Duitse Dierenbezitters (VDTH), met twee grootschalige petities opnieuw aandacht vragen voor het probleem.

“Veel van onze paardeneigenaren hebben een echte prijsschok ervaren met hun laatste dierenartsrekeningen, die voor veel eigenaren van gezelschapsdieren niet langer betaalbaar zijn en ten koste gaan van de dieren en het dierenwelzijn als de dierenarts te laat of helemaal niet wordt gebeld”, aldus FN-voorzitter Hans-Joachim Erbel.

Petitie aanbieden aan Minister en Bondsdag

“We hebben besloten dat we beide kanten op willen gaan, één keer veel handtekeningen verzamelen om ze vervolgens zo effectief mogelijk aan de federale minister van Landbouw te overhandigen, zodat hij erkent hoe belangrijk de kwestie is en hoeveel mensen worden getroffen. Aan de andere kant willen we de politieke weg op gaan met een petitie aan de Commissie verzoekschriften van de Bondsdag”, legt Lauterbach uit.

Ministerie van Voedselvoorziening en Landbouw

Met een grootschalige handtekeningenactie roept het FN, samen met 58 paardenfokkerij- en paardensportverenigingen en de VDTH, op tot een onmiddellijke herziening van het huidige vergoedingsschema. “We hebben al onze leden en aangesloten verenigingen gevraagd of ze wilden deelnemen en kregen een 100 procent score terug. Er zijn zelfs nog een paar verenigingen bijgekomen, zodat we nu in totaal met zestig zijn”, legt FN-secretaris-generaal Soenke Lauterbach uit in een gezamenlijk persbericht.

Deze handtekeningen worden rechtstreeks overgedragen aan het ministerie van Voedselvoorziening en Landbouw.

Commissie verzoekschriften van de Bondsdag

Voor de commissie verzoekschriften van de Bondsdag worden ook handtekening verzameld. Daarnaast heeft de VDTH inmiddels een verzoekschrift bij de commissie ingediend. Ook voor diereneigenaren is het mogelijk om een verzoekschrift in te dienen.

Ook verengingen, fokkerijen etc. geraakt

De GOT vormt niet alleen en probleem voor de particuliere eigenaren van dieren, maar ook voor veel clubs, fokkerijen, pensions en trainingsstallen. ”Het beschadigt een hele industrie, zodat we de toekomst van de paardensport als bedreigd beschouwen”, legt FN-voorzitter Erbel uit. “Daarom doen we een beroep op alle paardenmensen en dierenliefhebbers om onze twee acties te steunen en te ondertekenen!”

Bron: Horses.nl/ FN