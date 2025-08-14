FN zet zich in voor behoud van staatsstoeterij Redefin

De Duitse paardensportbond (FN) wil dat de staatsstoeterij Redefin haar publieke functie behoudt. De traditionele stoeterij van Mecklenburg-Vorpommern met meer dan 200 jaar paardenfokkerijgeschiedenis is een belangrijk centrum voor fokkerij en de opleiding van paarden. Met de hengstenparade trekt Redefin jaarlijks 100.000 bezoekers.

De voormalige landstalmeester Antje Kerber maakt zich zorgen over de toekomst van de staatsstoeterij, omdat het ministerie van Landbouw de stoeterij ‘economisch wil stabiliseren’. Kerber schreef om die reden om een brief aan de politieke besluitvormers.

Cultureel erfgoed

De FN steunt deze oproep. “De waarde van Redefin ligt in het belang van de fokkerij, opleiding, cultuur en het platteland. Deze plek is een levend stukje cultureel erfgoed dat we moeten behouden, ook met het oog op de toekomst”, benadrukt Dr. Klaus Miesner, directeur fokkerij en lid van het bestuur van de FN.

Verkoop staat niet ter discussie

Het ministerie van Landbouw van Mecklenburg-Vorpommern bevestigt in een recente verklaring dat een verkoop van de staatsstoeterij niet aan de orde is. Het doel is om Redefin economisch te stabiliseren en tegelijkertijd zijn publieke taken veilig te stellen. In een open procedure wordt onderzocht of een alternatief exploitatiemodel hieraan kan bijdragen. De FN verwelkomt de duidelijke verklaring, waaraan de deelstaat zich in de toekomst zal moeten meten.

Bron: Pferd-Aktuell/Horses.nl