Geen decharge voor FN- en DOKR-bestuur wegens financiële chaos

Tijdens een ledenvergadering van de Duitse ruitersportorganisaties FN en DOKR is aan het bestuur van deze beide verenigingen geen financiële decharge verleend. Het bestuur moet het voorlopig zonder die steun van de achterban stellen vanwege een tekort van 977.000 euro en slechts drie miljoen euro aan financiële reserves. Een accountant moet nu voor de volgende vergadering over acht weken duidelijkheid verschaffen.

Het gat in de kas van de Duitse koepelorganisatie is nog groter dan vooraf verwacht en berekend. Onder deze omstandigheden wilden de regionale verenigingen, die sinds maandag in het Hilton Hotel in het centrum van Dresden vergaderden, de acties van de Raad van Bestuur niet goedkeuren. Nu moet een accountant, wiens kosten secretaris-generaal Sönke Lauterbach schat op een “laag bedrag van vijf cijfers”, de financiële situatie bekijken.

Vertrouwenscrisis

FN-voorzitter Hans-Joachim Erbel sprak van een “vertrouwenscrisis, zowel intern (bij de afzonderlijke lidbonden) als extern”. Het rapport van de nog aan te stellen accountant is een manier om het vertrouwen terug te winnen.

‘Goed samengewerkt’

Het grote tekort van FN en DOKR werd bekend door het gedoe rond het ontslag van voormalig CFO René Straten. Omdat de zaak nog loopt, wilde Erbel niet in detail op de zaak ingaan. Sönke Lauterbach zei in een persconferentie na afloop van de jaarvergadering dat het bedrijf erg laat op de hoogte was gebracht van de cijfers. Straten beweerde daarentegen dat hij altijd de noodzaak van kostenbesparende maatregelen had benadrukt. DOKR-bestuurslid en penningmeester van FN Gerhard Ziegler zei echter dat hij “goed had samengewerkt” met Straten.

