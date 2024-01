GOT Duitsland: Bondsdagcommissie ziet noodzaak voor verbetering

Sinds de invoering van de GOT (Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte, de door de staat vastgestelde tarieven die dierenartsen moeten hanteren) in Duitsland is elk dierenartsbezoek enorm duur geworden voor de paardenhouders. De FN is eind vorig jaar, samen met de nieuw opgerichte Vereniging van Duitse Dierenbezitters (VDTH), twee grootschalige petities gestart om aandacht te vragen voor het probleem. Op politiek niveau zijn er nu nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het vergoedingenschema voor dierenartsen.

De Bondsdagcommissie voor Voedsel en Landbouw heeft zich over de kwestie gebogen en is tot de conclusie gekomen dat de prijzen voor veterinaire diensten extreem duur zijn geworden sinds de invoering van de GOT, die in november 2022 van kracht ging.

De in de commissie vertegenwoordigde parlementaire fracties merkten ook op dat er behoefte is aan verbetering van de verordening en adviseerden de federale regering en de deelstaten om de kwestie opnieuw aan te pakken.

FN: ‘Belangrijke stap’

“Dit is een belangrijke eerste stap in de goede richting en daar zijn we natuurlijk heel blij mee! We hopen nu dat de federale regering en de deelstaten zo snel mogelijk zullen evalueren en beslissingen gaan maken”, zegt Soenke Lauterbach, secretaris-generaal van de Duitse Hippische Federatie (FN).

Bron: FN