Heartbreaker en Jazz bovenaan Duitse fokwaardeschatting

De hoogste HEK-fokwaarde bij de springhengsten is voor Cumano (v. Cassini I) met een fokwaarde van 205 (82%) en hij wordt gevolgd door Kashmir van Schuttershof (185/92%) en Baloubet du Rouet (183/98%). Op de sportfokwaarde springen staat Heartbreaker al jaren bovenaan. Kashmir van Schuttershof staat ook hier tweede (171/84%).

Op de jonge paardenfokwaardeschatting doet Stakkato-bloed het goed. Diacontinus (v. Diarado) heeft hier de hoogste fokwaarde (159/91%) en daarna komen een rits S-hengsten: Stanley (v. Stakkato) op 2, Stakkato (v. Spartan) op 3, Stakkato Gold (v. Stakkato) op 4 en Sampres (v. Stakkato) op 7.

Op de HEK-fokwaarde doet Jazz de beste zaken, gevolgd door Don Schufro, Breitling W enn Painted Black. Op de ‘gewone’ dressuurindex staat Damon Hill (v. Donnerhall) bovenaan met een fokwaarde van 167 (90%), gevolgd door Jazz, Breitling W en Don Schufro.

Escolar staat voor het tweede jaar op rij bovenaan de fokwaardeschatting op basis van jonge paarden-beoordelingen met een fokwaarde van 167 (95%). Don Juan de Hus (v. Jazz) en Damon Hill volgen hier.

