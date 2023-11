Het rommelt nog in de FN-burelen: Julia Becker teruggetreden uit bestuur

Martin Richenhagen trok zijn handen vorige week publiekelijk af van de Duitse paardensport en -fokkerijkoepel FN. Hij legde zijn functie als woordvoerder van de DOKR (de topsportafdeling) neer en schrapte de DOKR als begunstigde uit zijn testament. De reden: de relatie van FN-chef Sönke Lauterbach met de juridisch adviseur van de FN Constanze Winter. De voorzitter van het bestuur Joachim Erbel bleef achter Lauterbach staan, maar nu blijkt dat er nog meer mensen zijn die probleem hebben met die relatie.

Julia Becker (de vrouw van de Duitse bondscoach Otto Becker), die sinds 2021 lid was van het bestuur, heeft zich per direct teruggetrokken uit het bestuur vanwege een verschil van inzicht over de nieuwe structuur.

Bestuur staat achter Lauterbach

De rest van het bestuur blijft achter Lauterbach staan: met meerderheid van stemmen heeft de FN besloten om de structuur op het FN-kantoor te wijzigen. De juridische afdeling (waar Constanze Winter leiding aan geeft) staat voortaan onder verantwoording van CFO van de FN. Daarmee is Lauterbach niet meer de direct leidinggevende van zijn nieuwe partner.

Gedragscode

De gedragscode van het FN bevat een passage die dit soort situaties expliciet regelt. Hier wordt transparantie geëist en er wordt geëist dat ambtenaren en medewerkers van het FN en de DOKR zich bij hun beslissingen niet laten leiden door persoonlijke belangen. Om elk potentieel risico uit te sluiten, heeft het bestuur op 10 november 2023 besloten om de juridische afdeling te scheiden van de rechtstreekse opdracht van het secretariaat-generaal en deze over te dragen aan de algemeen directeur Personeelszaken en Financiën.

Volledig vertrouwen

“Ik ben ervan overtuigd dat we met het besluit van vandaag een passende oplossing hebben gevonden. We hebben de organisatorische voorwaarden gecreëerd om onze succesvolle en vertrouwensvolle samenwerking voort te zetten”, aldus FN-voorzitter Hans-Joachim Erbel. “Sönke Lauterbach heeft zich gedragen in overeenstemming met onze governance-regels. Hij handelde transparant en initieerde ongevraagd de nodige stappen. Samen met het bestuur hebben we vervolgens organisatorische maatregelen genomen om risico’s te minimaliseren. We spreken ons volledige vertrouwen uit in de secretaris-generaal Sönke Lauterbach en de juridisch adviseur van het FN.”

Bron: Horses.nl/ Pferd-aktuell