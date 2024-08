Holger Wulschner treedt af als FN-bestuurslid

Na bijna acht jaar treedt Holger Wulschner af als FN-bestuurslid. Hij is niet meer verkiesbaar als er in 2025 nieuwe verkiezingen worden gehouden. “Ik vertrek omdat er momenteel een campagne loopt tegen een door mij voorgestelde bestuurskandidaat. Ik zou hem echt heel geschikt gevonden hebben”, zei Wulschner over de reden van zijn vertrek.