IOC verwelkomt Michael Mronz als nieuw lid

Op haar 141e bijeenkomst heeft het IOC (Internationaal Olympisch Comité) de Duitse ondernemer, sport- en evenementenmanager Michael Mronz als nieuw lid verwelkomd. Mronz is sinds 1997 directeur van Aachener Reitturnier GmbH en was ook hoofd van het organisatiecomité van de Wereldruiterspelen van 2006 in Aken.

“Met zijn uitgebreide kennis op het gebied van de sport, economie en media zal hij een aanwinst zijn voor het IOC. En natuurlijk zijn we blij dat Michael Mronz, een paardensportexpert in het bijzonder, is verkozen tot lid van het IOC”, aldus Hans-Joachim Erbel, voorzitter van de FN.

Bron: FN