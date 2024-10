Juridisch adviseur Constanze Winter gaat FN verlaten

Afgelopen week werd al bekend dat Georg Ettwig (hoofd van de marketing- en communicatieafdeling) en Bernhard Feßler (hoofd van het FN-hoofdkantoor in Berlijn) van werkgever gingen veranderen, maar ook de juridisch adviseur Dr. Constanze Winter zal volgend jaar de Duitse Hippische Federatie verlaten. Dit maakte FN-secretaris-generaal Soenke Lauterbach afgelopen vrijdag middels een brief aan de leden bekend.

Lauterbach liet weten dat Winter, die sinds 2016 verbonden was aan de Hippische vereniging, hoogleraar wil worden aan de Universiteit. De exacte datum van vertrek is nog niet vastgesteld.

Opschudding

Vorig jaar zorgde de onthulling van de privérelatie tussen FN-secretaris-generaal Soenke Lauterbach en Constanze Winter voor opschudding in de vereniging. Voor Martin Richenhagen was dit niet te rijmen met enig vorm van goed bestuur en diende daarom zijn ontslag in. Laatstgenoemde is nu officieel voorgedragen voor het nieuwe ambt van FN-voorzitter. De definitieve verkiezing vindt plaats op 26 november.

Bron: Horses.nl/ Zuechterforum/ Reiterrevue