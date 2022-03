Ludger Beerbaum reageert op besluit van FN om toucheren volledig te verbieden

Vanmorgen heeft de Duitse paardensportfederatie FN aangekondigd dat toucheren volledig moet worden verboden. Er werd benadrukt dat het besluit niets te maken had met de zaak-Ludger Beerbaum.

Ludger Beerbaum heeft op deze uitspraak gereageerd. ”Ik kan het besluit van de FN van vandaag om de trainingsmethode van het toucheren van paarden te verbieden heel goed begrijpen. Al was naar mijn mening een meer gedifferentieerde benadering mogelijk geweest. Het professionele gebruik van toucheren is volgens de algemene opvatting van de FN en vele topsporters nog steeds niet relevant voor het dierenwelzijn.”

Grenzen uitleggen

”Na veel inspanning van de Commissie Opleidingsmethoden bleek echter dat het door de complexiteit van toucheren erg moeilijk is om de grenzen, van wat voorheen was toegestaan, uit te leggen. We moeten als sporter en vereniging in de toekomst veel meer aan het publiek uitleggen hoe we samen met onze paarden topprestaties leveren.”

Bron: Horses.nl/St-Georg