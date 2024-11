Martin Richenhagen nieuwe voorzitter FN

Professor Martin Richenhagen is de nieuwe voorzitter van de Duitse paardensport- en fokkerijorganisatie FN. In juli dit jaar werd op een buitengewone vergadering geen decharge verleend aan een deel van het FN-bestuur. Voorzitter Joachim Erbel en penningmeester Gerhard Ziegler kregen geen decharge en stapten per direct op. Richenhagen werd in oktober voorgedragen voor de functie van voorzitter.

Op een buitengewone ledenvergadering werd de voormalig CEO van de AGCO (multinationale fabrikant van tractoren en landbouwmachines) gekozen als de nieuwe voorzitter. Peter J.P. Krause is de nieuwe penningmeester.

Loopbaan

Martin Richenhagen was zelf succesvol als dressuurruiter en is bekend als FEI vijfsterren dressuurjurylid. Van 2004 tot 2010 was hij ook voorzitter van de Duitse Academische Hippische Vereniging (DAR). In 2008 nam hij de functie van bondscoach van het Duitse dressuurteam over op CHIO Aken en de Olympische Spelen in Hong Kong.

Opgestapt

Richenhagen was overigens tot november 2023 woordvoerder van de FN, maar nam toen met onmiddellijke ingang ontslag. De reden daarvoor was de destijds naar buiten gebrachte relatie tussen FN-secretaris generaal Sönke Lauterbach en FN-juridisch adviseur Constanze Winter. Op de vergadering in juli liet de ledenraad weten geen vertrouwen te hebben in Lauterbach. Hij is nog wel actief in zijn functie.

Bron: Horses.nl/Pferd Aktuell