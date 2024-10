Martin Richenhagen voorgedragen als nieuwe voorzitter FN

Sinds het aftreden van Hans-Joachim Erbel afgelopen juli heeft de Duitse Hippische Federatie (FN) geen voorzitter meer. Martin Richenhagen was samen Hans-Jürgen Meyer verkiesbaar, waarbij eerstgenoemde gisteren door de Sportadviesraad voorgedragen werd als kandidaat voor het voorzitterschap. Op de Algemene Vergadering in november wordt er definitief over het kandidatuur van Richenhagen gestemd.

In totaal kwamen gisteren ongeveer 70 mensen samen in de vergadering van de Sportadviesraad op het hoofdkantoor van FN in Warendorf. De Sportadviesraad bestaat uit de voorzitters en directeuren van de lidorganisaties en de voorzitters van de aangesloten organisaties. Met 110 stemmen zegevierde prof. Martin Richenhagen tegen de 93 stemmen van Hans-Jürgen Meyer. Voor de voordracht was een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist.

Loopbaan

Richenhagen was jarenlang CEO van het Amerikaanse landbouwbedrijf AGCO, de op twee na grootste fabrikant van landbouwmachines ter wereld. Het merk Fendt maakt ook deel uit van de AGCO Group en was van 2010 tot eind 2023 hoofdsponsor van het FN. Na zijn succesvolle tijd als dressuurruiter, maakte hij de overstap naar 5* dressuurjury . Van 2004 tot 2010 was hij ook voorzitter van de Duitse Academische Hippische Vereniging (DAR). In 2008 nam Martin Richenhagen de functie van bondscoach van het Duitse dressuurteam over op het CHIO in Aken en op de Olympische Spelen in Hong Kong.

Zoekcommissie

Voor de zoektocht naar een nieuwe voorzitter werd in juli een zoekcommissie van tien personen aangesteld, die suggesties kon aannemen en zelf kon doen. De woordvoerders van de selectiecommissie waren Dieter Medow, als woordvoerder van de regionale verenigingen, en Theodor Leuchten, vice-voorzitter van de fokkerij. De commissie bestond ook uit FN-vice-president Dr. Harald Hohmann, Peter Hofmann, Heike Körner en Isabell Werth van de sportafdeling. Daarnaast waren ook Dr. Norbert Camp en Carsten Grill van de fokkerij, evenals FN-vice-president Annett Schellenberger en Rudolph Herzog von Croÿ van de afdeling persoonlijke leden onderdeel van de commissie.

Terugtrekking

De zoekcommissie had drie personen geselecteerd die zich begin september in twee vergaderingen (sport en fokkerij/PM) hadden voorgesteld aan de leden van de algemene vergadering. Vóór de benoemingsvergadering van de Sportadviesraad had Dr. Heinrich Bottermann (68) uit Hamminkeln echter besloten zijn kandidatuur voor het ambt van voorzitter van het FN om persoonlijke redenen in te trekken.

Algemeen Vergadering

Het is de statutaire taak van de Sportadviesraad om een kandidaat voor te dragen voor de verkiezing van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering bestaat uit de afgevaardigden van alle aangesloten verenigingen op het gebied van sport en fokkerij en afgevaardigden van de Persoonlijke Leden. Op 26 november komt de buitengewone algemene vergadering bijeen om de nieuwe voorzitter te kiezen. Na de verkiezingen, waarvoor een tweederde meerderheid nodig is, is de nieuw gekozen directeur onmiddellijk in functie.

Bron: Persbericht