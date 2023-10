Nieuwe LPO in Duitsland: meer nadruk op dierenwelzijn

In Duitsland wordt per 1 januari de nieuwe LPO (een allesomvattend regelwerk voor de wedstrijdsport) van de FN (de Duitse paardensport en -fokkerijkoepel) van kracht. Dierenwelzijn speelt daarbij een belangrijke rol: "Dat heeft het altijd al gedaan, maar wordt nu nog preciezer omschreven."

“Onder dierenwelzijn valt ondermeer onsportief gedrag, dat nu nog preciezer beschreven is. Als onsportief gedrag wordt het volgende verstaan: de ongepaste, grove en/of agressieve inwerking van een ruiter op een paard, bijvoorbeeld door de inzet van hulpmiddelen als zwepen, sporen en teugels. Vooral ook na de ongehoorzaamheid van een paard”, aldus de FN.

Weigering wordt ‘blijven staan’

Overigens zijn verschillende begrippen uit de springsport ook veranderd in de LPO. Als een paard weigert voor een hindernis, er langs loopt of een proef onderbroken wordt wordt dat voortaan omschreven als ‘blijven staan’, ‘uitwijken’ of ‘onderbreking’. De begrippen ‘weigering’, ‘ongehoorzaamheid’ of ‘verzet’ worden geschrapt omdat de oorzaken van dit gedrag niet alleen aan het paard te wijten zijn en de ‘oude’ begrippen wel die indruk wekken. Vanaf 2024 zorgen twee ‘onderbrekingen’ van een proef voor uitsluiting in de springsport.

Correctierondje

Daarbij krijgen de springruiters er ook een mogelijkheid bij: als de jury en de organisatie ermee instemt mag een ruiter na de uitsluiting in de proef nog wel meerdere sprongen of zelf het hele parcours overdoen om het paard weer vertrouwen te geven.

Dragende merries vanaf vier maanden dracht niet meer in de sport

Een regel die de KNHS ook al gepoogd had in de voeren (maar die na protest een week later weer werd teruggedraaid) doet vanaf 2024 zijn intrede in Duitsland: drachtige merries mogen na vier maanden dracht niet meer in de sport worden uitgebracht en datzelfde geldt voor merries met een veulen aan de voet.

Marshmellow fluff verboden

In navolging van de FEI (waarbij opgemerkt moet worden dat de handhaving daarvan nog te wensen over laat) wordt fakeschuim (marshmellow fluff) verboden.

Sporen

Verder worden sporen langer dan 4 centimeter verboden en sporen met wieltjes in de springsport.

Jonge paarden

De FN wil daarnaast de inzet van jonge paarden inperken. Driejarige paarden mogen per 1 mei op concours en mogen in dat jaar maximaal vijf keer op concours. Vierjarige paarden mogen niet meer op L-niveau (in Nederland M) uitgebracht worden.

Bron: FN