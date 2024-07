Sönke Lauterbach vertrekt bij FN

Sönke Lauterbach, voorzitter van de Raad van Bestuur en secretaris-generaal van de Duitse Hippische Vereniging (FN), neemt ontslag. Lauterbach, die sinds 2009 fulltime leiding geeft aan de vereniging, heeft afgelopen maandag tijdens een personeelsvergadering aan het bestuur en de medewerkers laten weten dat hij zijn arbeidsovereenkomst met ingang van 30 september 2025 heeft opgezegd. Lauterbach zal zijn taken tot aan zijn vertrek uitvoeren.

Vorige week stonden het begrotingstekort van het FN in 2023 en een rapport over de controlemechanismen centraal tijdens een verenigingsbijeenkomst in Warendorf. Hoewel in de vergadering de begroting voor 2024 goedgekeurd werd, werd aan de voorzitter, de financieel verantwoordelijke en de secretaris-generaal geen decharge verleend. FN-voorzitter Hans-Joachim Erbel en penningmeester Gerhard Ziegler traden direct terug, nu heeft ook Lauterbach zijn consequenties getrokken.

‘Ik ben een last geworden voor de FN’

Lauterbach: ”Het vertrouwen in mij als persoon is enorm gedaald en de kritiek op de vereniging is de laatste weken steeds meer op mij persoonlijk gericht. Ik heb het gevoel dat ik steeds meer een last ben geworden voor de FN. Ik zie mezelf niet meer in de positie om op de lange termijn leiding te geven aan de vereniging. Ik neem de verantwoordelijkheid op mij voor de fouten die zijn gemaakt bij de begrotingsplanning en het toezicht op de begroting 2023/2024 en voor het feit dat onze controlemechanismen niet goed genoeg hebben gewerkt.”

Grootste respect

FN-vicevoorzitter dr. Harald Hohmann betreurt het besluit van Lauterbach ten zeerste: ”Ik moet dit nieuws eerst verwerken. Vanuit het perspectief van de raad van bestuur en vanuit mijn perspectief is Sönke Lauterbach de juiste man op de juiste plaats. Hij heeft samen met zijn collega’s in het bestuur en met de verantwoordelijke commissies van de FN de juiste conclusies getrokken uit de mislukkingen en fouten uit het verleden. Hij heeft ook maatregelen voorgesteld of al geïmplementeerd die nodig zijn om met de huidige situatie om te gaan. Hij genoot altijd het volledige vertrouwen van de vrijwillige en beroepsmatige bestuursorganen. Zijn besluit verdient ons grootste respect.”

Bron: Pferd-Aktuell/Horses.nl