Sponsorgeld Al Shira’aa blijft uit, FN overweegt juridische stappen

De FN overweegt juridische stappen tegen Al Shira’aa Stables. De sponsor uit Abu Dhabi zou zijn financiële verplichtingen niet nakomen. Alleen al bij de Bundeschampionate gaat het om een openstaand bedrag van 200.000 euro.
de Duitse wachten titelsponsor in de waaronder Al verschillende in Duitse organisatoren dat Derby Bundeschampionate bedrag grote een gezamenlijk is Zeitung op Shira’aa concoursen, nog het cijfers Turnier loopt. zeven de en Hamburg. in van Volgens Warendorf, Münster Sieger de der de in Süddeutsche
en der Turnier Sieger Bundeschampionate
Al 2025 is. betaald, bijdrage niet bijdrage het dat de FN-bestuursvoorzitter de 2026 ook Bundeschampionate wel Dennis van werd Peiler stabiel binnen. Shira’aa nog voor maar benadrukt over sponsorgeld financieel het is zonder Voor evenement de
is Niemand er Ook in er de is.” onduidelijkheid. en er Shira’aa Münster dit 2030, zijn. onduidelijkheid. concoursdirecteur wat problemen grote loopt contract dat tot hand Turnier het “Op weet er moment Snoek Hendrik tussen bevestigt Al aan der Sieger Het precies is maar
Reorganisatie
Zayed Stables De Al Verenigde wordt als de nog er algemeen binnen hebben Shira’aa van Fatima Al Emiraten FN Hazza Volgens bint Sheikha Nahyan, Peiler bin zowel de met staat. te contact die gereorganiseerd. wel Arabische Al zegt gevolmachtigde Shira’aa en achter Snoek
FN-president overwogen. opeisen. Als Richenhagen wordt het ambassade afwachten. oplevert, de Hij een aangeschreven. de Martin Verenigde ondertussen wil formele wil Arabische heeft dat de rechter via Ook van bedrag in incassoprocedure FN niet openstaande Emiraten niets de Berlijn
Horses.nl/Equi-Pages.de Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.