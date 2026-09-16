Sponsorgeld Al Shira’aa blijft uit, FN overweegt juridische stappen

Savannah Pieters
Sponsorgeld Al Shira’aa blijft uit, FN overweegt juridische stappen featured image
Viva Weltina met Carola Koppelmann op de Bundeschampionate Foto: dr. Tanja Becker / Equitaris
Door Savannah Pieters

De FN overweegt juridische stappen tegen Al Shira’aa Stables. De sponsor uit Abu Dhabi zou zijn financiële verplichtingen niet nakomen. Alleen al bij de Bundeschampionate gaat het om een openstaand bedrag van 200.000 euro.


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