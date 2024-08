Stefan Unterlandstättner trekt zich terug als FN-voorzitter na rondsturen van foto

Afgelopen week kwam in het nieuws dat Holger Wulschner zich terugtrekt als bestuurslid van de FN. De Duitse springruiter en paardenhandelaar gaf als reden op dat er een campagne was opgezet om te voorkomen dat een kandidaat, die hij heel geschikt vond, voorzitter van het FN-bestuur zou worden. Nu is bekend om welke kandidaat-voorzitter dit ging.

Want ook deze kandidaat-voorzitter trekt zich nu terug uit de strijd om de opvolger te worden van FN-voorzitter Hans-Joachim Erbel, die van de leden geen decharge heeft gekregen voor het gevoerde beleid. Het gaat om Stefan Unterlandstättner, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Duitse bank DKB.

Benaderd voor functie

In een interview met Reiter Revue vertelt Unterlandstättner, dat hij was benaderd door de selectiecommissie om zich kandidaat te stellen voor het FN-voorzitterschap. ”Maar toen werd er een foto rondgestuurd van mij tijdens een springwedstrijd. De foto toont een kort moment uit het parcours waarin ik mijn paard uit de driesprong haal omdat het geschrokken was. Mijn paard was van zijn lijn afgeweken, zou naar de staander toe zijn gelopen en ik wilde daarom opnieuw beginnen. Ik heb het parcours zonder fouten afgelegd, maar dit is precies de foto die werd gestuurd.”

Imago beschadigen

Deze actie was voor Unterlandstättner voldoende om zich terug te trekken als kandidaat voor het FN-voorzitterschap. ”Dit was om mijn imago te beschadigen. De foto werd gestuurd met de achtergrond van hoe het zou zijn als zulke foto’s van de FN-voorzitter in de pers zouden verschijnen. Dit is niet het niveau waarop ik me wil begeven.”

Bron: Reiterrevue/Horses.nl