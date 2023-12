Von Bredow, Vogel en Krajewski beste Duitse ruiters in 2023 

Jessica von Bredow-Werndl voert over het afgelopen jaar de dressuurranglijst van de Duitse federatie FN aan. Richard Vogel bezet de eerste plaats in het springklassement. Met zijn 27 jaar is hij een van de jongsten die de toppositie heeft bereikt. En in eventing kon volgens de FN-berekening niemand om Julia Krajewski heen. Nationale en internationale resultaten die geregistreerd zijn bij de FN en binnen de periode van 1 oktober 2022 tot 30 september 2023 vallen, zijn opgenomen in de ranglijst.

95.517 rankingpunten geven Jessica von Bredow de leiding in de dressuurarena. De nieuwe nummer één. De topper van vorig jaar heeft het nakijken. Isabell Werth is nu tweede met 94,095 punten, nog wel een duidelijke voorsprong op Frederic Wandres (80,560 punten). De vierde plaats in 2023 ging naar Dorothee Schneider (75.580). Ingrid Klimke haalde de top tien met een 24e plaats in 2024 en een vijfde plaats in 2023 met 53.849 punten. Bianca Nowag-Aulenbrock, 45e in 2022 en negende dit seizoen, maakte een enorme sprong voorwaarts

Vogel beste Duitser op FEI-wereldranglijst en leider in Duitse springranglijst

Richard Vogel is op dit moment de beste Duitser op de FEI-wereldranglijst en hij is ook de onbetwiste leider in de Duitse springranglijst met 171.511 punten. Daniel Deusser, hoewel hij zelden in Duitsland meedoet, staat nu op de tweede plaats nadat hij in 2022 bovenaan stond. Met 161,930 punten staat hij voor Hans-Dieter Dreher (155,536 punten). Vogel’s stalcollega David Will, vorig jaar derde, eindigt als vierde met 145.823 punten. Marcus Ehning, winnaar van Aken, is vijfde (119,953 punten).

Eventing

Michael Jung staat deze keer niet bovenaan bij de eventers. De multikampioen staat dit keer slechts op de vijfde plaats (11.745 punten). Olympisch kampioene Julia Krajewski gaat aan de leiding. Vooral dankzij haar jonge paarden Ero de Cantraie en Nickel scoorde ze 15.188 rankingpunten. Tweede is de individuele bronzen medaillewinnaar op de Europese kampioenschappen in Le Pin-au-Haras, Sandra Auffarth (14.790), gevolgd door Christoph Wahler met 12.634 punten.

Bron: St-Georg/Horses.nl