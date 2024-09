Werth en Beerbaum uiten openlijk kritiek op FN

Het is geen nieuws dat de Duitse Paardensportkoepel FN financieel in zwaar weer verkeert. In een reportage van Sportschau uiten Olympisch kampioenen Isabell Werth en Ludger Beerbaum openlijk hun zorgen. Werth maakt zich vooral zorgen om de financiële situatie van de vereniging en de daaruit voortvloeiende effecten op de topsport en de jeugd, Beerbaum roept tot tot ingrijpende hervormingen.

“Er waren aan het begin van het jaar al publicaties dat Warendorf voor de rand van de afgrond stond. Dit werd vervolgens ontkend, ook door de voorzitter en de directie en zij wekten de verwachting dat we verrast zouden worden door de cijfers”, vertelt Isabell Werth. “Maar het tegenovergestelde is gebeurd, de financiële situatie is slecht. Dit laat zien dat veel dingen zich geleidelijk hebben ontwikkeld, blijkbaar buiten het zicht van de ledenraad.”

Toekomst jeugd

“Vooral de jeugd heeft de vereniging nodig”, vervolgt de amazone. “Als de federatie niet de structuren creëert en niet over de financiële middelen beschikt om opleidingstrajecten te financieren om uiteindelijk jonge ruiters op te leiden, dan zullen we zeker niet meer in staat zijn om onze successen voort te zetten op lange termijn.”

Beerbaum

“Er is dringende noodzaak om alles op z’n kop te houden, te luchten en opnieuw te beginnen”, aldus Ludger Beerbaum.

Intern ook zorgen

Ook Klaus Roeser, voorzitter van de dressuurcommissie van het Duits Olympisch Comité voor de Paardensport, is kritisch in het Sportschau item. Hij verwijst naar de omstreden verkoop van aandelen in de FN en de vraag in hoeverre dergelijke maatregelen acceptabel zijn als noodoplossing. “Als je dit in een bepaalde periode vaker doet, dan vraag ik me af of het rode licht niet veel eerder had moeten branden”, vertelt Roeser.

Lauterbach in het middelpunt van kritiek

In het middelpunt van de kritiek staat de oude secretaris-generaal van het FN, Soenke Lauterbach. Hoewel in de buitengewone vergadering van afgelopen mei de begroting voor 2024 werd goedgekeurd, werd aan de voorzitter, de penningmeester en de secretaris-generaal geen decharge verleend.

Roeser vertelt het volgende over Lauterbauch: “Hij heeft in het verleden een machtspositie opgebouwd en ik geloof dat hij werd vertrouwd. Ik wil niet zeggen blindelings, maar in ieder geval in zeer hoge mate.”

Openbaar ministerie

Ook het openbaar ministerie in Münster heeft bevestigd dat er momenteel een onderzoek loopt naar het FN op verdenking van strafbare feiten op het gebied van fiscale criminaliteit.

Bron: Sportschau