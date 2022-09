Energieprijzen bepalend voor voortbestaan sportaccommodaties, FNRS pleit voor overheidssteun

De energieprijzen zijn op dit moment bepalend voor het voortbestaan van veel sportaccommodaties en -organisaties. Voor sporten met een energie-intensieve accommodatie, zoals zwem- en schaatsbanen, dreigt dit jaar nog een sluiting door de oplopende energietarieven. Dat blijkt uit een inventarisatie van de betrokken werkgeversorganisaties en sportbonden. Deze ontwikkeling zal de hippische sector ook ongetwijfeld hard raken. Versnelde verduurzaming biedt een oplossing, waarbij een noodfonds noodzakelijk is ter overbrugging.

De stijgende energielasten vormen voor veel ondernemers een groot probleem. Voor veel ondernemers zal de kostenstijging bepalend zijn voor de overlevingskans. Afhankelijk van het type onderneming vormen de energiekosten een aanzienlijk deel van de exploitatie. Financiële problemen bij bedrijven zonder vast energiecontract liggen op de loer.

Acuut probleem

Lodewijk Klootwijk, directeur POS (Platform Ondernemende Sportaanbieders): “Miljoenen Nederlanders sporten bij fitness-scholen en andere sportaanbieders; daar is het probleem natuurlijk minstens zo acuut. Deze ondernemers hebben vaak hun privévermogen al aan moeten spreken en zij kunnen in principe nog niet rekenen op steun vanuit de overheid. “

Verarming sport in volle breedte

Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF: “Het risico op serieuze en blijvende verarming van sport in de volle breedte is groot. Als accommodaties noodgedwongen moeten sluiten, zelfs al is dat maar tijdelijk, kunnen verenigingen hun leden niets meer bieden. De coronacrisis heeft geleid tot ernstige vermindering van sportdeelname en daarmee beweegarmoede, met alle gevolgen van dien. We kunnen ons niet permitteren dit te laten gebeuren. Verduurzaming is de oplossing op de lange termijn; de sport moet minder afhankelijk worden van energiepolitiek. Maar geef clubs en accommodaties de tijd én de middelen om hun voortbestaan veilig te stellen.”

Verduurzaming en noodfonds

Een structurele oplossing voor het probleem is het verduurzamen van de energiehuishouding van de accommodaties. Het kabinet heeft ruim 3,5 miljard euro uitgetrokken voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Door de extreme prijzen voor gas en elektriciteit zijn de investeringen in verduurzaming binnen één tot vijf jaar terug te verdienen. Maar dan moet er wel voorzien worden in de overbrugging om accommodaties gedurende die tijd in de lucht te houden.

Effecten hippische sector

Ook de hippische sector wordt geconfronteerd met sterk stijgende energiekosten. Deze dramatische prijsstijgingen komen bovenop de stijging van onder andere verzekeringspremies, paardenvoer en brandstof. Aangezien het niet te verwachten valt dat energielasten op korte termijn zullen dalen naar acceptabele niveaus pleit ook de FNRS voor steun van de Rijksoverheid om het versneld verduurzamen van deze accommodaties te ondersteunen. Ook ruiters en hun ouders worden hard geraakt door de torenhoge inflatie, het is om die reden vaak niet mogelijk om de sterk gestegen kosten volledig door te belasten.

