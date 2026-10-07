FNRS blijft ook internationaal opkomen voor belangen hippische sector

Kort na zijn afscheid als FNRS-directeur reisde Haike Blaauw af naar Ierland voor de European Equine Conference. In zijn nieuwe rol als internationaal vertegenwoordiger van de FNRS blijft hij zich internationaal inzetten voor de belangen van de Nederlandse hippische sector. Tijdens de conferentie kwamen belangrijke Europese thema’s aan bod die ook direct of indirect gevolgen hebben voor hippische ondernemers in Nederland.

Ellen Liem Door

Op 22 september vond bij de Irish National Stud and Gardens in Kildare de derde European Equine Conference plaats. De bijeenkomst werd georganiseerd door het European Horse Network (EHN) en bracht 68 deelnemers uit twaalf Europese landen bij elkaar. Namens de FNRS was Haike Blaauw aanwezig als lid van het bestuur executive board van het EHN én in zijn nieuwe rol als internationaal vertegenwoordiger van de FNRS.

Europese samenwerking

De conferentie volgde op eerdere edities in Uppsala (Zweden) en Saumur (Frankrijk) en benadrukte opnieuw het belang van Europese samenwerking binnen de paardensector. Onderwerpen als dierenwelzijn, transport, identificatie, traceability, regelgeving en data houden niet op bij de Nederlandse grens. Europese regelgeving heeft steeds vaker directe gevolgen voor de dagelijkse praktijk van hippische ondernemers.

Economisch en maatschappelijk belang

De Ierse minister van Landbouw, Voedsel en Marine, Martin Heydon, benadrukte tijdens de opening het grote economische en maatschappelijke belang van de paardensector voor Ierland. Fokkerij, paardenrennen, export, werkgelegenheid en landgebruik zijn daar nauw met elkaar verbonden. Alleen de Ierse racesector is volgens de minister goed voor een omzet van circa 2,4 miljard euro.

Ook op Europees niveau is het van belang dat de paardensector als volwaardige sector wordt gezien. Betrouwbare cijfers over de omvang van de sector, de economische betekenis, werkgelegenheid en paardenpopulatie zijn daarvoor essentieel. Het EHN is daarom gestart met de EHN Statistical Study 2026 (europeese statistisch onderzoek), waarmee een completer beeld van de Europese paardensector wordt opgebouwd.

Voor de FNRS is dit een belangrijk onderwerp. Goede Europese data helpen om de positie van de hippische sector onderbouwd voor het voetlicht te brengen bij beleidsmakers in Brussel.

Europese landbouwgelden bieden kansen voor paarden

Een ander belangrijk onderwerp is het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (CAP). De Europese Commissie heeft voorstellen gedaan voor de periode 2028-2034, waarbij landbouw, plattelandsontwikkeling, klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn sterker met elkaar worden verbonden.

Volgens het EHN biedt dit kansen om paarden en paardgerelateerde ondernemingen beter te laten aansluiten bij het Europese landbouw- en plattelandsbeleid. De FNRS volgt deze ontwikkelingen daarom actief. Het is belangrijk dat de rol van hippische bedrijven op het platteland en hun bijdrage aan onder meer economie, recreatie, welzijn en een vitale samenleving ook in Europees beleid wordt erkend.

Transport en grensoverschrijdend paardenverkeer

Ook de Europese regelgeving voor paardenvervoer stond nadrukkelijk op de agenda. Europarlementariër Nina Carberry, tevens voorzitter van de MEP Horse Group (werkgroep paard van het Europees parlement), sprak over de lopende herziening van de Europese transportregels.

Daarbij wordt onder meer gekeken naar voedsel- en watervoorziening, temperatuur, rusttijden, de kwaliteit van transport, betaalbaarheid en handhaving. Ook de praktische uitvoerbaarheid van nieuwe regels is een belangrijk aandachtspunt.

Voor hippische ondernemers is Europese harmonisatie van groot belang. Verschillen tussen lidstaten kunnen het grensoverschrijdend vervoer en de inzet van paarden onnodig ingewikkeld maken. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de beschikbaarheid en regelgeving rond bepaalde diergeneesmiddelen en gezondheidscertificaten. Meer harmonisatie en verdere digitalisering kunnen deze processen in de toekomst vereenvoudigen.

Welzijn: inhoud én communicatie

Dierenwelzijn vormde een rode draad tijdens de conferentie. Niet alleen de inhoud van welzijn staat daarbij centraal, maar ook de manier waarop de sector hierover communiceert.

De maatschappelijke discussie over dierenwelzijn verandert snel. Informatie verspreidt zich via sociale media razendsnel en publieke opvattingen kunnen daardoor snel verschuiven. Voor de paardensector betekent dit dat goed en verantwoord paardenhouden niet alleen aantoonbaar moet zijn, maar ook duidelijk moet worden uitgelegd.

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) werkt momenteel aan een wetenschappelijke beoordeling van het welzijn van paarden, ezels en hun hybriden. Daarbij wordt onder meer gekeken naar huisvesting, buiten houden, gezondheidszorg, fokkerij, genetische selectie en de interactie tussen mens en dier. De beoordeling vormt een belangrijke wetenschappelijke basis voor toekomstige Europese regelgeving.

Voor ondernemers benadrukt dit het belang van kennis, vakmanschap en een goede onderbouwing van de manier waarop binnen de sector met paarden wordt gewerkt.

Van data tot AI: de sector moet vooruitkijken

Naast regelgeving en welzijn werd ook uitgebreid gesproken over de rol van data en nieuwe technologie. Volgens het EHN benut de paardensector de mogelijkheden van data nog onvoldoende. Een betere registratie en koppeling van gegevens kan bijdragen aan onder meer traceability, beleidsontwikkeling en inzicht in de economische betekenis van de sector.

Ook kunstmatige intelligentie (AI) kwam aan bod. De boodschap vanuit de conferentie was duidelijk: de sector moet niet afwachten wat AI gaat betekenen, maar actief onderzoeken waar de technologie kan bijdragen aan bijvoorbeeld bedrijfsmanagement, data, communicatie en welzijn.

Internationale lobby vraagt om samenwerking

Hilde Vautmans, Europarlementariër en mede-voorzitter van de MEP Horse Group, schetste tot slot de politieke realiteit in Brussel. De MEP Horse Group bestaat uit circa dertig Europarlementariërs uit tien landen en houdt zich vanuit verschillende parlementaire commissies bezig met onderwerpen die voor de paardensector relevant zijn.

Belangrijke Europese dossiers voor de komende periode zijn onder meer transport, btw, antibiotica, statistieken, registratie en traceability, digitalisering, AI, klimaat en dierenwelzijn.

Volgens Vautmans vraagt effectieve belangenbehartiging om leiderschap, geduld, vasthoudendheid en samenwerking. Juist door als sector gezamenlijk op te trekken, kan de paardensector haar belangen beter onder de aandacht brengen bij Europese beleidsmakers.

Europese onderhandelingstafel

De aanwezigheid van de FNRS bij het European Horse Network is onderdeel van de bredere belangenbehartiging voor hippische ondernemers. Veel ontwikkelingen die in Brussel worden besproken, vinden uiteindelijk hun weg naar Nederlandse wet- en regelgeving en hebben daarmee invloed op de bedrijfsvoering van FNRS-leden.

Daarom blijft de FNRS niet alleen nationaal, maar ook internationaal actief. Via het European Horse Network en de rol van Haike Blaauw als EU Public Affairs Officer volgt de FNRS Europese ontwikkelingen op de voet, brengt zij de belangen van Nederlandse hippische ondernemers onder de aandacht en werkt zij samen met organisaties uit andere Europese landen.

Dat Haike Blaauw zich hier direct na zijn afscheid als directeur voor blijft inzetten, onderstreept het belang dat de FNRS hecht aan een sterke vertegenwoordiging van de Nederlandse hippische sector, ook over de grens.

Bron: FNRS