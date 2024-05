FNRS organiseert bijeenkomst: ‘Starten met Hippisch Ondernemen’

Wil je een hippisch bedrijf opzetten? Ben je net gestart? Of wil je een bedrijf gaan overnemen? Kom dan naar de bijeenkomst voor starters in de hippische sector: Starten met Hippisch Ondernemen. Op maandagavond 3 juni van 19.00 tot 22.00 uur organiseert de FNRS in samenwerking met de Rabobank op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo een bijeenkomst voor starters in de hippische sector.

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die zich wil oriënteren op de mogelijkheden van het starten van een hippisch bedrijf, ondernemers die een stal gaan overnemen of ondernemers die net gestart zijn. Ook ondernemers die al langere tijd in het vak zitten zijn van harte welkom bij deze bijeenkomst. Door alle onderwerpen weer te doorlopen kan het zijn dat je weer met een frisse blik naar je bedrijf gaat kijken en wellicht dingen anders wil gaan aanpakken.

Actuele onderwerpen

De bijeenkomst Starten met Hippisch Ondernemen staat in het teken van actuele onderwerpen in de hippische sector en belangrijke aspecten voor hippische ondernemers. Tijdens de bijeenkomst komen onderstaande onderwerpen aan bod:

Bepalen van de bedrijfsstrategie

Aansprakelijkheid en verzekeringen

Het opstellen van een financieel plan

Vergunningen, bestemmingsplannen en milieuwetgeving

Arbo- en personeelszaken

Financieringsmogelijkheden

Tijdens de bijeenkomst is er voldoende tijd en gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ideeën. Naast de kennis en expertise van de FNRS zijn ook Bas Hansma en Colinda Thielen van het expertiseteam Paardenhouderij van de Rabobank aanwezig om de financieringsmogelijkheden in de hippische sector te bespreken.

De kennis die je opdoet tijdens de workshop Starten met Hippisch Ondernemen kun je toepassen tijdens het schrijven van je ondernemersplan. FNRS heeft een invulmodel en handboek hiervoor beschikbaar.

Deelname

De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. FNRS-leden kunnen de bijeenkomst gratis bijwonen. Niet-leden betalen € 49,95 p.p. Dit is inclusief het handboek Professioneel Hippisch Ondernemen t.w.v. € 32,50.

Aanmelden kan t/m 27 mei 2024 via de website van de FNRS.

Voor meer informatie kan je terecht bij de Ondernemersdesk: 088 02 24 300 of Anita de Ruiter: 06 23 08 39 71.

Bron: Persbericht