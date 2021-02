FNRS organiseert webinar over identificatie en registratie (I&R) van paarden

De FNRS organiseert op donderdag 25 februari om 14.30 uur een webinar over de identificatie en registratie (I&R) van paarden. Het is bedoeld voor hippische ondernemers met een manege, trainings-, (op)fok- of pensionstal en niet voor particulieren. Het webinar is gratis bij te wonen voor de hippische ondernemers.

Per 21 april 2021 wordt het identificeren en registreren (I&R) van paarden verplicht. Alle paarden in Nederland moeten worden geregistreerd. In het webinar wordt uitgelegd waarom de registratieplicht er komt en hoe dit voor hippische ondernemer gaat werken.

Bron: Horses.nl/FNRS