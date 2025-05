FNRS, Penny, Stip de Pony en Horse Event gaan samenwerken

De FNRS, het populaire magazine Penny, het kindermerk Stip de Pony en evenementenorganisatie Bartels Media & Events slaan de handen ineen om jonge kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met de paardensport. Deze vier partijen introduceren samen een laagdrempelig instapconcept 'het Plezier met Paarden-pakket' waarmee jonge ponyfans welkom worden geheten in de wereld van paarden om meer kinderen, met meer plezier, langer te laten paardrijden.

Met ruim 250 aangesloten manegebedrijven wil de FNRS via deze samenwerking nieuwe aanwas in de paardensport stimuleren. Door jonge kinderen op verschillende manieren en plekken te enthousiasmeren over paarden, ontstaat een natuurlijke doorstroom richting FNRS-ruitersportcentra en de nieuwe ruiteropleiding Plezier met Paarden. Het instapconcept bevat onder andere een welkomsttas met het boekje ‘Mijn eerste paardrijles’, een Penny Magazine, het Stip de Pony Handboek en een uitnodiging voor Horse Event Youth en Superstars.

Plezier met Paarden Weekend

Jaarlijks organiseren de vier partijen samen het Plezier met Paarden Weekend op de Stip de Pony Ranch. Dit evenement laat kinderen kennismaken met pony’s, verzorging, de eerste rijlessen én met de manegebedrijven in hun regio. Zowel een dagbezoek als een weekendverblijf is mogelijk. Ruiters aangemeld bij Plezier met Paarden mogen gratis deelnemen.

Horse Event Youth & Superstars

Met de toetreding van Bartels Media & Events als vierde samenwerkingspartner wordt ook de kracht van paardensportevenementen ingezet om jonge ruiters te inspireren. Bartels Media & Events brengt onder meer Horse Event Youth en Horse Event Superstars in als vaste onderdelen van de samenwerking.

Gijs Bartels, directeur van Bartels Media & Events: “We zijn trots om deel uit te maken van dit unieke initiatief. Samen bouwen we niet alleen aan nieuwe fans, maar ook aan verantwoorde begeleiding en beleving. Deze merken versterken elkaar perfect.”

Gezamenlijke missie

Haike Blaauw, directeur van de FNRS: “Ik ben enorm blij en trots dat deze vooraanstaande en bekende partijen hun vertrouwen in de FNRS en ons label Plezier met Paarden hebben uitgesproken. Samen nemen we jonge paardenliefhebbers écht mee op ontdekkingsreis in de paardenwereld. Deze samenwerking biedt onze ondernemers fantastische kansen om kinderen op een laagdrempelige en professionele manier te verwelkomen en hun huidige ruiters enthousiast te maken met acties en voordelen die perfect aansluiten bij hun belevingswereld. Het draagt écht bij aan de toekomst van de paardensport.”

Bron: FNRS