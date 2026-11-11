FNRS: Praktijkervaringen hulpmiddelen in beeld gebracht

Het gebruik van zwepen en andere hulpmiddelen in de paardensport stond de afgelopen weken volop in de maatschappelijke belangstelling. Om de dagelijkse praktijk binnen de hippische sector goed in beeld te brengen, heeft de FNRS onlangs een enquête uitgezet onder hippische ondernemers. De respons was groot. Inmiddels zijn de eerste resultaten geanalyseerd en kijkt de FNRS hoe ze deze inzichten kunnen inzetten voor de belangenbehartiging en ondersteuning van hun leden.

Ellen Liem Door

Uit de antwoorden blijkt dat ondernemers hulpmiddelen vooral zien als ondersteuning van de communicatie tussen ruiter en paard. Zo geeft de meerderheid aan dat de zweep wordt gebruikt als aanvulling op de andere hulpen. Bij 55% speelt de instructeur of trainer een bepalende rol bij het besluit wie een zweep gebruikt en op welke manier.

Afspraken en toezicht verschillen

Tegelijkertijd laat de enquête zien dat afspraken en toezicht tussen bedrijven verschillen. Slechts 9% van de respondenten heeft het gebruik van hulpmiddelen vastgelegd in een schriftelijk beleid of protocol. Veel ondernemers werken met mondelinge afspraken of maken per ruiter en situatie een afweging.

Ongewenst gebruik

Ook ongewenst gebruik komt voor. Ruim een derde van de respondenten heeft de afgelopen twee jaar incidenteel of meerdere keren een situatie meegemaakt waarin het gebruik van een zweep of ander hulpmiddel vragen opriep. Dit benadrukt dat verantwoord gebruik, deskundigheid en het tijdig herkennen van lichamelijk ongemak bij paarden blijvend aandacht verdienen.

Behoefte aan praktische ondersteuning

De antwoorden laten zien dat ondernemers behoefte hebben aan meer duidelijkheid en praktische handvatten. Daarbij worden onder andere genoemd:

Praktische trainingen over het verantwoord gebruik van hulpmiddelen.

Lesmateriaal voor kinderen en beginnende ruiters.

Een praktische handleiding voor verantwoord gebruik.

Maatschappelijk debat

Daarnaast geven ondernemers aan dat het maatschappelijke debat niet altijd aansluit bij hun dagelijkse praktijk. 57,4% vindt dat de beeldvorming onvoldoende overeenkomt met wat zij op hun bedrijf zien gebeuren. Tegelijkertijd erkennen respondenten dat verkeerd gebruik voorkomt en dat hiertegen moet worden opgetreden. De behoefte aan een genuanceerd gesprek, waarin zowel de functie van hulpmiddelen als paardenwelzijn en mogelijke misstanden aandacht krijgen, is duidelijk aanwezig.

Wat gaat de FNRS met de resultaten doen?

De FNRS neemt de uitkomsten serieus en gaat hiermee op verschillende manieren aan de slag. “Allereerst gebruiken we de verzamelde praktijkgegevens voor onze belangenbehartiging. Juist in maatschappelijke en politieke discussies is het belangrijk dat niet alleen meningen en incidenten het beeld bepalen, maar dat ook de dagelijkse praktijk, ervaringen en inzichten van hippische ondernemers worden meegenomen. De resultaten van deze enquête helpen ons om dat gesprek met feiten en onderbouwing te voeren.”

“Daarnaast onderzoeken we hoe we onze leden praktisch kunnen ondersteunen. We kijken onder andere naar de mogelijkheden voor een duidelijke richtlijn, voorbeeldafspraken voor op het bedrijf en educatief materiaal voor instructeurs en ruiters. Daarbij willen we aansluiten bij de behoeften die ondernemers zelf hebben aangegeven.”

Verantwoord gebruik

De uitkomsten laten zien dat er binnen de sector veel kennis en ervaring aanwezig is, maar ook dat er ruimte is om afspraken en bewustwording verder te versterken. “Als brancheorganisatie willen we onze leden hierin ondersteunen en tegelijkertijd een realistisch en genuanceerd beeld van de hippische sector uitdragen.”

“Verantwoord gebruik van hulpmiddelen en het welzijn van paarden horen daarbij altijd centraal te staan. De FNRS blijft zich inzetten om de stem van hippische ondernemers in dit maatschappelijke debat te vertegenwoordigen en samen met de sector te werken aan verdere verbetering.”

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Bron: FNRS