FNRS probeert verlenging garantietermijn bij verkoop paarden tegen te houden

Op 20 mei 2019 is er een nieuwe EU-richtlijn (EU-richtlijn 2019/771) over consumentenkoop aangenomen. Deze richtlijn kan voor de paardensector grote gevolgen hebben, door de garantietermijn die wordt verlengt van zes maanden naar één jaar. De FNRS maakt zich samen met de Sectorraad Paarden en European Horse Network hard om paarden van die regeling uit te sluiten.

De huidige garantietermijn bij consumentenkoop is zes maanden. Als zich binnen dit termijn een gebrek openbaart, zal de verkoper moeten bewijzen dat dit gebrek ten tijde van aflevering niet aanwezig was. Als de verkoper dit niet kan moet hij het paard terugnemen, de koopprijs terugbetalen en/of een schadevergoeding betalen. Omdat paarden door overbelasting of verkeerde omgang makkelijk blessures kunnen oplopen, is het risico voor een paardenhandelaar in het huidige consumentenrecht al aanzienlijk hoog.

Consumentenrecht per 1 januari 2022

In de nieuwe EU-richtlijn is de garantietermijn één jaar. Een verkoper zou dan tot één jaar na de verkoopdatum het paard terug moeten nemen als hij niet kan bewijzen dat bepaalde gebreken bij verkoop niet aanwezig waren. Lidstaten mogen koopovereenkomsten die betrekking hebben op levende dieren uitzonderen, maar daar heeft de Nederlandse wetgever vooralsnog niet voor gekozen.

Uitsluitingsclausule

De FNRS is samen met de leden uit de Sectorraad, met de Overheid en met het European Horse Network in overleg om voor de paardenhandel een uitsluitingsclausule op te nemen. Het is bij paarden niet mogelijk om alle gebreken voorafgaand aan te koop vast te stellen. Daarnaast kunnen gebreken ontstaan door een andere omgeving, omgang en gebruik.

FNRS

”Als FNRS volgen we de ontwikkelingen rondom het consumentenrecht op de voet. Daarnaast lobbyen wij samen met verschillende partijen in de Sectorraad, bij de Overheid (het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Justitie en Veiligheid) om de belangen van de paardenhandel te beschermen. Binnen het European Horse Network in Brussel bespreken wij het Europese speelveld”, aldus FNRS.

