FNRS publiceert commercial ‘Samen sterk’ in de hippische sector

Omdat de hippische ondernemers, paardeneigenaren, personeel en andere liefhebbers ook in deze moeilijke tijd dag en nacht zorg dragen voor het welzijn en de gezondheid van hun paarden, laat de FRNS de komende twee weken een commercial zien op NPO1, 2 en 3 en op de radiozenders van de publieke omroep.

Met deze boodschap wil de FNRS iedereen in Nederland laten zien dat hippische ondernemers ook in deze moeilijke tijd goed voor de dieren zorgen.

De commercial is door de belangeloze inzet van een aantal partijen in enkele dagen in elkaar gezet. De FNRS kan deze commercial uitzenden, omdat de STER brancheorganisaties gratis zendtijd heeft aangeboden om tijdens de coronacrisis hun achterban te ondersteunen.

Bron: FNRS