FNRS slaat nieuwe weg in: kwaliteit, veiligheid en welzijn pijlers

Vanaf vandaag slaat de Federatie Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS) een nieuwe weg in. De afgelopen maanden heeft de organisatie haar koers en de merkidentiteit opnieuw vastgesteld. Dat resulteerde in de pijlers ‘Kwaliteit, veiligheid en welzijn’, die werden omgezet in een vernieuwd logo, nieuwe huisstijl en website. Met de nieuwe uitstraling wil de FNRS de organisatie sterker positioneren en ook de dienstverlening naar leden verder verbeteren.

Eind 2018 sprak de FNRS met een groep ondernemers over de toekomst. Uit deze gesprekken kwamen de basisvoorwaarden van de organisatie, ‘verbinden’ en ‘deskundig’, voort en tevens de waarden waar de organisatie naar streeft: inspireren en ontzorgen van leden. Het ultieme doel is een krachtige en proactieve organisatie die altijd klaarstaat voor haar leden. Naast een professionele uitstraling, betekent dit dat ook de manier van werken en communiceren verder verbeterd wordt.

De lat hoger

FNRS-bedrijven staan voor kwaliteit, veiligheid en welzijn. Ruiters krijgen bij FNRS-bedrijven een gedegen opleiding van gediplomeerde instructeurs, alle FNRS-leden zijn in het bezit van het veiligheidscertificaat van Stichting Veilige Paardensport en het welzijn van de paarden staat voorop. Het sterrensysteem van de FNRS zorgt voor de borging van deze drie pijlers en wordt momenteel ook vernieuwd: de lat wordt op elk vlak hoger gelegd.

Nieuw logo

De drie pijlers komen ook terug in het nieuwe logo. Het logo heeft nog steeds de vertrouwde blauwe kleur en een wit paard. De vorm en beweging van het paard zijn echter op 23 punten verbeterd. Ook zijn de kleuren groen en rood aan de huisstijl toegevoegd: rood-wit-blauw vanwege de Nederlandse basis en groen vanwege de werkzaamheden in de groene sector. Ook de website is vanaf maandag 14 oktober a.s. compleet vernieuwd met een exclusief gedeelte voor leden.

De FNRS kijkt met plezier terug op de afgelopen maanden waarin met verschillende partijen tot deze nieuwe merkidentiteit is gekomen. De komende periode wordt de nieuwe huisstijl ook verspreid onder de leden van de FNRS. Voor ruiters, ouders en de rest van de maatschappij wordt nog zichtbaarder waar de organisatie voor staat en waarom rijden bij een FNRS-bedrijf de beste keuze is.

Bron: Persbericht