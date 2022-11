FNRS verwelkomt drie nieuwe ledenraadsleden

Bij de FNRS-ledenraadsvergadering is vandaag afscheid genomen van twee ledenraadsleden: Anja van de Ven en Ton Rigter. Bij de bijeenkomst waren drie nieuwe ledenraadsleden aanwezig. Dat zijn Gert-Jan Lutke Holzik, Erna Bronsvoort en Hester Bransen. Zij stellen zich hieronder voor.

Gert Jan Lutke Holzik is al een paar keer aanwezig geweest bij de bijeenkomsten van de ledenraad. Hij draagt met zijn visie en toekomst- en oplossingsgericht denken graag bij aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van de FNRS. Zodat ook de brancheorganisatie sterk de toekomst in kan. “De diversiteit van de onderwerpen spreken mij erg aan. In het verleden ben ik bestuurlijk actief geweest bij de LTO en diverse lokale besturen. Ik denk dat ik hierdoor veel kennis van veel uiteenlopende zaken zoals de nieuwe stikstofwetgeving, welzijnseisen, mestwetgeving en landschapsonderhoud heb. Ik heb ook een groot netwerk binnen en buiten de paardenbranche. Ik kijk ook naar hoe ondernemers het doen buiten de paardensector.” Gert Jan streeft, net als de FNRS, naar een gezonde hippische sector. Hij is dan ook van mening dat de FNRS erg belangrijk voor bedrijven is om te kunnen blijven bestaan, groeien of te worden overgenomen.

Erna Bronsvoort

Vanaf oktober 2022 is Erna Bronsvoort (opnieuw) ledenraadslid van de FNRS. “In je eentje ga je snel, maar met zijn allen gaat het beter. Daar geloof ik heel erg in: de kracht van het collectief met behoud van de eigen identiteit. Iedere ondernemer moet op zijn eigen manier zijn bedrijf runnen, maar richting de maatschappij en politiek moeten we als sector gezamenlijk body laten zien. En daar zet ik me graag voor in.”

Hester Bransen

“We zijn goed bezig als paardensector, maar we houden het ook erg binnen onze sport. Paardenmensen zijn slim en kunnen veel, maar we moeten ook aan buitenstaanders gaan vertellen hoe we het doen: hoe mooi het is om een eenheid te vormen met een paard, wat de liefde voor die dieren betekent en dat welzijn en sport hand in hand kunnen gaan. Ik denk dat er veel mogelijkheden zijn om dat als sector beter aan te pakken. En het lijkt me leuk om andere ondernemers daarin te inspireren en samen te sparren”, aldus Hester Bansen.

Bron: FNRS