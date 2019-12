KNHS en FNRS verlengen samenwerking met vijf jaar

De samenwerking tussen de KNHS en FNRS wordt per 1 januari 2020 voor een periode van vijf jaar voortgezet. Dat zijn beide partijen afgelopen week overeen gekomen. En dat is mooi nieuws voor ruitersporters en hippische ondernemers. Door de krachten te bundelen kan er beter ingespeeld worden op de veranderende wereld van de hippische sector.

Als uitgangspunt is een gezamenlijke visie vastgesteld: Mensen een leven lang laten genieten van paardrijden, ieder op zijn eigen ambitieniveau. Vanuit de basis hebben de FNRS en KNHS hun eigen taken, waarbij de KNHS de sportinhoud voor paardensporters verzorgt en de FNRS de brancheondersteuning voor hippische ondernemers. In de communicatie treden beide partijen naar buiten onder de vlag ‘FNRS-KNHS Partners in Paardrijden’.

Expertise beter benutten

“Een hele strikte scheiding is met zo’n grote overlap aan activiteiten heel onoverzichtelijk”, vertelt Haike Blaauw, directeur van de FNRS. “We hebben de afgelopen periode van samenwerking uitvoerig geëvalueerd. Daarin kwamen we snel tot de conclusie dat we de komende jaren nog veel meer kunnen bereiken als we elkaars expertise nog beter benutten. Dat hebben we nu goed geborgd in de verlengingsovereenkomst.”

Toekomstbestendig

Cees Roozemond, voorzitter van de KNHS spreekt ook gemotiveerd over deze nieuwe mijlpaal. “De geluiden vanuit beiden ledenraden waren heel positief. Onze doelen zijn zeer vergelijkend en supplementair aan elkaar. We moeten er samen voor zorgen dat de paardensport toekomstbestendig blijft. We hebben met elkaar afgesproken dat we ons voor de volle 100% gaan inzetten om dit een succes te maken.”

Aantrekkelijker en toegankelijker

Wat betekent dit voor de paardensporters en hippische ondernemers?

De KNHS en FNRS hebben uitgesproken de komende jaren de paardensport voor meerdere doelgroepen aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Het ‘FNRS-KNHS Partners in Paardrijden’ wordt onder andere breder ingezet door sportinhoudelijk betere aansluiting te vinden met sportaanbieders en -beoefenaars. Het productenpakket zal uitgebreid en meer toegespitst worden op de specifieke doelgroepen.

De komende vijf jaar wordt vanuit de samenwerking invulling gegeven aan de volgende speerpunten:

– Meer waarde FNRS-KNHS lidmaatschap, met producten en diensten voor ruiters

– Verhogen van de ruitertevredenheid

– Verhogen van de tevredenheid bij sportaanbieders over de samenwerking

– Verlengen van de duur dat mensen blijven paardrijden

– Operationele ondersteuning van sportaanbieders als distributiekanaal van de paardensport

– Verhogen van de aangesloten ruiteraantallen

– Vergroten van het aantal deelnemende FNRS-bedrijven (i.s.m. KNHS-verenigingen)

Bron: KNHS