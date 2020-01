KNHS en FNRS verlengen samenwerkingsovereenkomst

Door het bundelen van de krachten kunnen de FNRS en KNHS in de toekomst nog beter inspelen op de veranderingen in de hippische sector, menen de twee partijen in een persbericht. De gemeenschappelijke belangen voor beide partijen zijn groot, waardoor de uitdaging om de ingezette weg niet alleen te continueren, maar ook te verbeteren door de ledenraden ondersteund wordt.

Geen strikte scheiding tussen ruiters en ondernemers

“De verlengde overeenkomst is een mooie basis om samen de paardensport toekomstbestendiger te maken”, vertelt Haike Blaauw enthousiast. “We blijven elkaar versterken. We hebben goed afgestemd wat er beter kan. We moeten gebruik maken van elkaars expertise want een strikte scheiding tussen ruiters en ondernemers is niet wenselijk.”

Op dezelfde lijn

Theo Fledderus voegt daar aan toe: “We hebben er hard aan gewerkt en zitten veel meer op dezelfde lijn. We trekken als partners op om mensen een leven lang te laten genieten van paardrijden, ieder op zijn eigen ambitieniveau. Als KNHS staan we voor beter paardrijden op een plezierige en verantwoorde manier. Ons aanbod in combinatie met het aanbod van de FNRS zorgt ervoor dat we veel verschillende doelgroepen kunnen bedienen. Met het verlengen van onze samenwerking gaan we verder bouwen aan een duurzame en sterke paardensportsector in Nederland.”

Mooi signaal

Gert-Jan van der Vijver, ondernemer bij FNRS-ruitersportcentrum Hippo d’Or Nieuwvliet was bij de ondertekening aanwezig. “Ik vind het een mooi signaal richting de sector dat de FNRS en KNHS hun samenwerking verlengd hebben. Met deze overeenkomst kunnen nu de puntjes op de i gezet worden zodat wij als FNRS-ondernemers meer aansluiting krijgen bij de producten en diensten van de KNHS. De basis in de sport is al gelegd, want de doorstroming voor bijvoorbeeld onze manegeruiters van F-proeven naar KNHS-wedstrijden is al veel makkelijker.”

Completer pakket

Irene Dijkhuijsen van FNRS Ruitersportcentrum Zutphen beaamt dit. “Als ondernemer ben ik aangesloten bij de FNRS, maar door de samenwerking met de KNHS kan ik mijn eigen leden een completer pakket voor de sport aanbieden en ze langer aan mijn bedrijf binden. Zij hoeven geen lid te worden bij een aparte vereniging en kunnen op mijn eigen locatie zich verder ontwikkelen. Sinds de samenwerking van start is gegaan merk ik dat de KNHS goed rekening houdt met de ondernemers. Het werkt voor mij echt drempelverlagend.”

Passend sportaanbod voor KNHS-verenigingen en FNRS-ruitersportcentra

Blaauw: “Door de samenwerking kunnen de KNHS als sportvereniging en de FNRS als branchevereniging zich beter concentreren op hun taken. De komende jaren wordt ingezet op een passend sportaanbod voor ruiters door onze sportaanbieders, de KNHS-verenigingen, en de FNRS-ruitersportcentra. De samenwerking zorgt ervoor dat wij namens de sector krachtiger en eensgezinder naar buiten kunnen treden over belangrijke onderwerpen zoals veiligheid en welzijn.”

FNRS-KNHS Partners in Paardrijden

In de communicatie treden beiden partijen naar buiten onder de noemer ‘FNRS-KNHS Partners in Paardrijden’. Het bijbehorende logo werd eerder al gebruikt, maar wordt de komende jaren intensiever ingezet bij gezamenlijke activiteiten. KNHS-verenigingen en FNRS-ondernemers kunnen exclusief gebruik maken van de hiervoor ontwikkelde producten en diensten.

